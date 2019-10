Polska flaga na zagranicznych produktach. „Patologie muszą się skończyć”

Problemem, jest to, jakie działania podjąć, żeby wyeliminować patologie w znakowaniu żywności i w oszukiwaniu konsumentów – powiedział szef resortu rolnictwa podczas wspólnej konferencji prasowej pt. „Fałszowaniu żywności mówimy wspólnie – NIE!” zorganizowanej wraz z prezesem Fundacji Agrounia Michałem Kołodziejczakiem.

Minister ocenił, że pomimo uszczelniania systemu kontroli, w dalszym ciągu pojawiają się na rynku „różnego rodzaju zachowania nieuczciwe”. – Agrounia, również przez swoje działania, często widowiskowe, wskazuje na niedociągnięcia w supermarketach. To musi się zmienić i ja tu szukam sojuszników – zaznaczył.



– Z wielkim uznaniem patrzę na niektóre dokonania pana ministra Ardanowskiego. Chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości - to nie jest tak, że dzisiaj na wszystkie tematy my się zaczynamy zgadzać, ale to wcale nie znaczy, że przestaniemy rozmawiać i załatwimy tylko jedną sprawę – powiedział prezes Fundacji Agrounia Michał Kołodziejczak.



– Jest wiele spraw, które ministra rolnictwa, a szczególnie ministra, który jest rolnikiem, który nie czuje się urzędnikiem, tylko przedstawicielem świata rolniczego łączy z działaniami podejmowanymi też przez Agrounię – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

– W ciągu ostatnich kilkunastu dni pokazaliśmy, jak ogromna jest skala nieprawidłowości w znakowaniu produktów, głównie w supermarketach, bo to one przejęły cały nasz rynek. (...) Może być w sklepach różna żywność, zagraniczna, polska, ale musi być odpowiednio znakowana. Musi być też odpowiednia świadomość tych, którzy kupują, że kupując polską żywność, kupujemy także rozwój polskiej gospodarki, dajemy zatrudnienie ludziom i kupujemy żywność najwyższej jakości – przekonywał Kołodziejczak.

Szef Agrounii ocenił, że „oszustw w znakowaniu polską flagą zagranicznej żywności jest tyle”, bo „pośrednicy, kupując zagraniczną żywność – bardzo często tańszą i gorszej jakości – wiedzą, że polscy konsumenci chcą polskiej żywności”.



– Konsument (...) będzie decydował, co chce kupić. My nie mamy zamkniętych granic, jesteśmy krajem otwartym; tak jak oczekujemy, żeby nasze produkty były sprzedawane w innych krajach, (...)partii towaru spożywczego wprowadzanego do obrotu na polski rynek muszą towarzyszyć dokumenty do okazania – powiedział szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.



Ardanowski podkreślił, że każdy konsument może zażądać „okazania dokumentu, skąd pochodzi sprzedawana żywność”. – To nie jest przestrzegane. (...) Wprowadziłem, na wniosek Agrounii – uważam, że to jest rozwiązanie słuszne - znakowanie biało-czerwoną flagą ziemniaków, czekamy na notyfikację podobnego działania związanego ze świeżym, niepakowanym mięsem - bo tylko te grupy można znakować bezpośrednio taką flagą. Inne przepisy unijne, być może wymagające zmiany, ograniczają takie możliwości – dodał.



– Chcemy do państwa wystąpić z pewnym wspólnym przekazem. (...) Ja podkreślałem wielokrotnie, że współpracuję ze wszystkimi organizacjami, wiedząc również i o ich słabościach, o ich sile, o ich liczebności i z zadowoleniem przyjmuję, że pojawiła się nowa, dynamiczna organizacja, głównie ludzi młodych - może to jest ich atutem, że są bardziej przebojowi, niż ich starsi koledzy, chociaż szacunek mam do wszystkich – dodał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.