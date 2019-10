Afrykanista poszuka miejsc związanych z Polską w 38 krajach. Zaczyna od Norwegii

„33 tysiące kilometrów, 38 państw w 5 miesięcy, jeden człowiek, jeden samochód, jedna wyprawa przez dwa kontynenty w poszukiwaniu polskich śladów” – tak przedstawiają projekt „Polskie Ślady” jego organizatorzy. Wyprawa właśnie rusza. – W większości miejsc mam punkty zaczepienia. Będę się starał narrację rozwijać w sposób przygodowo-badawczy. Chcę również zainteresować młodych ludzi polskością – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Krzysztof Puternicki, podróżnik, który realizuje projekt.

„Polskie Ślady” to projekt realizowany w całości poza granicami Polski. Inicjatywy wyszła od Krzysztofa Puternickiego, z wykształcenia politologa, z zamiłowania afrykanisty.



– Wyruszam z Nordkapp wysuniętego najdalej na północ przylądka północnej Europy, by dotrzeć na sam kraniec Afryki, czyli na przylądek Angulahs. Przejadę przez lodowiec, będę brodził w błotach zimowej Europy, a kurz Afryki oblepi każdą część mojego ciała. To dla mnie niesamowite przeżycie: dwa krańce świata, setki ludzi spotkanych po drodze. Tysiące kilometrów do przebycia i niemalże tyle samo historii do odkrycia – zapowiadał wcześniej Puternicki.



Portal tvp.info skontaktował się z podróżnikiem. – Właśnie dopakowuję samochód, zamykam i jadę na prom, który mnie zabierze do Norwegii – powiedział nam Puternicki. Jak mówi, do Afryki jeździ od 20 lat i jest ona jego największą pasją. Stąd wziął się sam pomysł.





– Pociągają mnie inne kultury. Na pierwszym miejscu jest tu przygoda – mówi organizator wyprawy.

– W większości miejsc mam już punkty zaczepienia. Będę się starał narrację rozwijać w sposób przygodowo-badawczy. Chcę również zainteresować młodych ludzi polskością – dodaje.



Pierwszy etap wyprawy potrwa 6 tygodni i obejmie 16 państw europejskich: Polska, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Serbia, Kosowo, Chorwacja, Słowenia, Włochy, Francja, Andora, Hiszpania. W każdym z nich podróżnik spędzi kilka dni aktywnie eksplorując nieoczywiste historie, miejsca i ludzi związanych z naszym krajem.



Dalszy etap projektu obejmuje kraje Afryki Zachodniej, jak: Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Gwinea Równikowa, Gabon, Kongo, D.R. Konga, Angola, Namibia, RPA.

#wieszwiecej Polub nas