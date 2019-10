Naukowcy zmutowali muszki. Teraz mogą jeść truciznę

Badacze z Berkeley wprowadzili do jednego z genów muszki owocowej trzy precyzyjne mutacje, które w naturze motylom zwanym monarchami pozwalają zjadać trujący, roślinny mlecz. To pierwszy raz, kiedy udało się przenieść ewolucyjne przystosowanie jednego gatunku na inny.

Muszkami owocowymi nie gardzą żaby czy ptaki. Drapieżniki te chętnie zjadałyby pewnie również gąsienice monarchy – popularnego na świecie dużego motyla. Ten jednak dysponuje groźną bronią: jego gąsienice zjadają mlecz – produkowaną przez niektóre rośliny silnie toksyczną substancję, która powoduje m.in. zatrzymanie akcji serca. Gąsienica gromadzi truciznę w swoim ciele, co skutecznie odstrasza drapieżniki i zniechęca do ataku.



Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley sprawili, że podobną umiejętność posiadły gąsienice muszki owocowej.



Jak twierdzą, pierwszy raz w wielokomórkowym organizmie udało się odtworzyć pełne ewolucyjne przystosowanie obecne u innego gatunku.



Za pomocą metody CRISPR (pozwalającej na precyzyjne genetyczne manipulacje) do jednego z genów muchy badacze wprowadzili trzy dokładnie umiejscowione mutacje, obecne również u motyla. Dzięki nim muchy stały się tysiąc razy mniej wrażliwe na działanie trucizny.

– Wyhodowaliśmy supermuchy – mówi autor odkrycia prof. Noah Whiteman.



Badacze odkryli też, że 20 innych grup owadów, dzięki jednej, dwóm lub trzem mutacjom – niezależnie wytworzyło podobne genetyczne przystosowanie. Do owadów tych należą chrząszcze, osy, muchy, mszyce czy pluskwiaki. Najlepiej z trucizną radzi sobie jednak powszechnie występujący motyl.



Uzyskanie ewolucyjnej przewagi nad innymi owadami nie było proste. Eksperymenty pokazały bowiem też, że trzy specyficzne mutacje musiały powstać w odpowiedniej kolejności.



Jednocześnie taka zdolność ma pewną cenę. Układ nerwowy monarchy potrzebuje długiego czasu, aby dojść do siebie po przeżytym szoku, np. kiedy owadem się potrząśnie.



Zdaniem naukowców, prawdopodobnie istnieją też inne koszty niezwykłej umiejętności.