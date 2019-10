Neumann twierdzi, że taśmy to „odgrzewany kotlet”. Sprawdziliśmy to

Sławomir Neumann tłumaczy się z opublikowanych przez TVP Info taśm. Zapewnia, że żałuje, ale tylko tego, że za dużo przeklina. Same nagrania nazywa „odgrzewanym kotletem” i przekonuje, że „zostały już opisane ponad rok temu” przez lokalną gazetę. Portal tczewska.pl w sierpniu 2018 r. wspomniał, że otrzymał nagrania, na których Neumann przeklina i… to tyle.

Przypomnijmy – w czasie spotkania z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej w Tczewie szef sejmowego klubu PO-KO i jednocześnie przewodniczący PO na Pomorzu Sławomir Neumann mówił m.in. o tym, że „rzyga już tym Tczewem” i są tam „same pojeby”. Mówił również, że „KOD jest niczym”, „to żadna siła, przybudówka”. Zapewniał, że mimo ciążących na politykach jego ugrupowania zarzutach prokuratorskich będzie ich bronił „k***a jak niepodległości” – dopóki będą w Platformie – a same oskarżenia działają mobilizująco dla elektoratu antypisu.



W TVN24 Neumann zapewniał, że ujawnione przez TVP Info taśmy to „nagranie zrobione w nielegalny sposób”.



– To była prywatna rozmowa, a nie publiczne spotkanie. (…) Nie jestem dumny z używania słów niecenzuralnych. Czasem sytuacja jest taka, że nie sposób nie przekląć, chociaż nie jestem z tego dumny; za to przepraszam – powiedział polityk PO.



Dodał, że nagranie wykonała osoba, która „miała ambicje startowania na prezydenta Tczewa, ale nie miała takiego wsparcia w Platformie”.

Zapewniał również, że całą sprawę opisano już ponad rok temu. Owszem, wzmianka o nagraniach pojawiła się w sierpniu 2018 r. na portalu tczewska.pl. Lokalne medium w artykule pt. „Wulgaryzmy i obelgi na nagraniach poufnego spotkania lokalnej Platformy Obywatelskiej. Po co powstały?” poinformowało, że 8 sierpnia do redakcji „Gazety Tczewskiej” dotarła płyta z „nagraniami kuluarowych rozmów lokalnych polityków PO”. „Prawdopodobnie powstały w celu skompromitowania Sławomira Neumanna” – oceniła gazeta.



„Nagranie prawdopodobnie zarejestrowano kilka miesięcy temu. (…) W spotkaniu uczestniczyło co najmniej kilka osób. Słychać przekleństwa oraz wulgarne sformułowania kierowane w stronę wiceprezydenta Rady Miasta w Tczewie Rajmunda Dominikowskiego” – czytamy w artykule, który w tym miejscu się kończy.



Całe więc „opisanie sprawy” przez lokalne media – o którym mówił Neumann – sprowadza się do poinformowania przez portal tczewska.pl o tym, że redakcja gazety otrzymała jakąś płytę, na której słychać przekleństwa, co może być próbą „skompromitowania” szefa pomorskich struktur partii.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVN24, tczewska.pl, TVP Info

– Mówiłem prosto w oczy, co o nich myślę. To była prywatna rozmowa – zapewnia jednak Neumann. Wcześniej poinformował, że taśmą zajmą się prawnicy.