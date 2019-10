Kłusownik wpadł przez narkotyki. W jego domu znaleziono odcięte głowy

Gorliccy policjanci zatrzymali 26-latka, który w pobliżu swojego miejsca zamieszkania uprawiał krzewy konopi i miał susz tej rośliny. W trakcie przeszukania domu mężczyzny, policjanci znaleźli nielegalnie posiadaną broń, amunicję, głowy koźląt sarny z porożami i mięso z jelenia.

Policjanci Wydziału Kryminalnego gorlickiej komendy ustalili, że na terenie leśnym w gminie Sękowa może znajdować się plantacja konopi.



„W oddalonym od drogi lesie funkcjonariusze znaleźli ogrodzone i monitorowane poletko, na którym rosło 47 krzewów konopi. Ustalenia pracujących nad sprawą policjantów doprowadziły do osoby, która miała trudnić się tym przestępczym procederem” – informują policjanci.



Przeszukanie domu przyniosło kolejne zaskakujące odkrycia: suszące się konopie, broń i amunicję. Jednak to, co funkcjonariusze znaleźli w zamrażalniku, przerosło ich oczekiwania. Znajdowało się tam 18 głów koźląt sarny wraz z porożami i kilkadziesiąt kilogramów mięsa z dzikiej zwierzyny.



Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.



Prokurator postawił mu kilka zarzutów: nielegalnej uprawy konopi, posiadania narkotyków, nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz kłusownictwa.



Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 26-latka areszt tymczasowy na trzy miesiące. Za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

