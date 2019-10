Kradli tory kolejowe. Złodzieje wpadli na gorącym uczynku

Policjanci z Kietrza zatrzymali czterech mężczyzn, którym zarzuca się kradzież torów kolejowych. Jak informuje biuro prasowe KW Policji w Opolu, przestępców złapano na gorącym uczynku.

Policjanci z Kietrza prowadzili śledztwo w sprawie kradzieży szyn kolejowych. Kiedy ustalili, że przestępcy przyjadą po kolejną partię wyciętych torów, przygotowali zasadzkę.



Na miejscu kradzieży funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 42 do 47 lat. Znaleziono przy nich także sprzęt służący im do cięcia szyn na mniejsze kawałki, nadające się do przewozu ciężarówką.



Jak szacują śledczy, łupem złodziei padło około 700 metrów szyn. Straty wywołane ich działalnością to 700 tys. zł.



Za kradzież torów grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

(fot. opolska.policja.gov.pl)