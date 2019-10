Ekspert o taśmach Neumanna: Pokazują portret cynicznego polityka jak w soczewce

Nagrania Sławomira Neumanna jak w soczewce pokazują portret tego polityka, osoby cynicznej, działającej na granicy prawa i bazującej cały czas na prostym mechanizmie polaryzacji i podziału wyborców oczekując, że twardy elektorat wszystko wybaczy PO, byle tylko odsunąć PiS od władzy – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info treść ujawnionych nagrań prof. Norbert Maliszewski, specjalista ds. marketingu politycznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na ujawnionych przez TVP Info nagraniach szef klubu parlamentarnego PO-KO Sławomir Neumann mówi w rozmowie z lokalnym działaczem, że „rzyga już tym Tczewem” i są tam „same po***by”. Prof. Maliszewski jest zdania, że traktowanie przeciętnych wyborców z pogardą to generalnie problem polityków Platformy i środowiska, które często określa się jako zwolennicy tej partii.



– To być może także powód gorszych notowań tego ugrupowania. W polityce jednak chodzi o wartości, a jedną z istotniejszych kwestii jest rozumienie wyborców. Jeżeli traktuje się ich z pogardą, nie ma możliwości zaprezentowania rozwiązań ważnych dla nich problemów, wsłuchiwania się w ich potrzeby – podkreślił ekspert.



Sławomir Neumann – jak wynika z opublikowanych nagrań – z pogardą traktuje nie tylko wyborców, ale także aktywistów i sympatyków przez lata wspierających totalną opozycję. O działaczach KOD mówił, że „to nie jest żadna siła”, sam KOD „jest niczym” i to „przybudówka”.

Prof. Maliszewski zauważył, że Komitet Obrony Demokracji w pewnej mierze często przesłaniał działania samej Platformy i były to osoby bardzo zmobilizowane. – To też świadczy (słowa Neumanna – red.) o bardzo podmiotowym traktowaniu aktywistów jako środka do władzy – ocenił.



Sławomir Neumann rozmawiając z działaczem z Tczewa mówił także o zarzutach prokuratorskich wobec polityków PO, które są „korzystne” i nikogo „nie ruszają”, a wręcz „antypisowski” elektorat mobilizują do głosowania na jego partię.



Zdaniem prof. Maliszewskiego wskazuje to na skłonności polityków PO do dzielenia wyborców, którym – zwłaszcza przed wyborami samorządowymi, kiedy została nagrana rozmowa – zależało na polaryzacji, by „pokazać PiS jako partię, która rzekomo korzysta z prokuratury i służb w celach politycznych”.



– To kalkulacja, która niekoniecznie dobrze się sprawdza. Politycy PO cały czas tkwią w schematach z 2007 r., kiedy państwo PiS na skutek – w dużej mierze – prezentowanego w mediach stereotypu rządów Jarosława Kaczyńskiego pokazywano przez pryzmat działania służb. (…) To nie działa – uważa ekspert ds. marketingu politycznego.

Jego zdaniem większość wyborców nie jest już przekonanych, że stawiane politykom opozycji zarzuty to kwestie polityczne, tylko oskarżenia mające podstawy w łamaniu prawa.

Czy jednak ujawnione nagrania mogą wywrzeć takie wrażenie na Polakach, by wpłynąć na wynik zbliżających się wyborów do parlamentu? Tego trudno się spodziewać – ocenił nasz rozmówca i wskazał na tzw. „syndrom oblężonej twierdzy”, którym mogą kierować się wyborcy opozycji: „nawet jak mamy zarzuty, to będziemy danej osoby bronić, bo jest z Platformy”.



– Przy tej silnej polaryzacji to jakoś bardzo nie wpłynie na demobilizację elektoratu PO, bo on będzie na to wszystko patrzeć przez te partyjne okulary – powiedział prof. Maliszewski. Jego zdaniem część wyborców rozważających głos na Platformę przypomni sobie o tym, co działo się w trakcie rządów PO-PSL i powody, dla których ówczesny rząd dostał od Polaków „czerwoną kartkę” w 2015 r.



– Byli wyborcy PO może teraz są w „poczekalni osób niezdecydowanych”. Jeśli ta sprawa teraz ujrzała światło dzienne, być może w tej poczekalni zostaną – stwierdził.



Taśmy Sławomira Neumanna „jak w soczewce pokazują portret tego polityka, który jest osobą cyniczną, która działa na granicy prawa”.



– Osobę, która jednak cały czas bazuje na takim prostym mechanizmie polaryzacji i podziału wyborców; na niechęci wyborców liberalnych do PiS i na tych partyjnych okularach, że ten elektorat wszystko wybaczy Platformie, byle tylko odsunąć PiS od władzy – podkreślił nasz rozmówca.