PiS chce reakcji władz PO na taśmy Neumanna. „Czy to oficjalne stanowisko PO?”

Politycy PiS oczekują reakcji przewodniczącego partii Grzegorza Schetyny i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na ujawnione nagrania rozmów szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna. Politycy PiS pytają też, czy wypowiedzi Neumanna są stanowiskiem całej Koalicji Obywatelskiej.

TVP Info opublikowała nagranie rozmowy Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast.



Lider pomorskiej PO deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.



Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel ocenił, że „zasady lojalności”, o których mówił Neumann były dla „rodzinnych organizacji przedsiębiorców charakterystycznych dla południowej części Włoch”, a nie dla polityków.



– W polityce powinniśmy kierować się zasadami, uczciwością, a nie tym, że jeżeli należysz do mojej grupy, do mojej rodziny, a jak wyjdziesz, to cię zniszczę – podkreślił Fogiel.

#wieszwiecej Polub nas

Zwracał też uwagę, że słowa Neumanna odnoszące się do sytuacji w Tczewie to wyraz pogardy polityka wobec Polaków i ich małych ojczyzn.

– Możemy powiedzieć, że dziś wszyscy jesteśmy z Tczewa, a za Tczew każdy z wyborców może podstawić dowolną miejscowość, w której mieszka, bo ta pogarda, którą bardzo szczerze Sławomir Neumann wyraził (...) jest dla Platformy Obywatelskiej czymś charakterystycznym – zaznaczył polityk.



Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski pytał, czy wypowiedzi Neumanna są stanowiskiem całej Koalicji Obywatelskiej.



– Co na to Grzegorz Schetyna? Czy to jest też jego zdanie? Czy on też tak ocenia wyborców, mieszkańców Tczewa? Czy, stawiając za nazwę Tczewa nazwy innych miejscowości, wyborców w Polsce powiatowej, gminnej? Czy to jest też zdanie pani marszałek Kidawy-Błońskiej? –pytał Sobolewski.



– Oczekujemy na reakcję PO - Grzegorza Schetyny i pani marszałek Kidawy-Błońskiej – oświadczył.



Polityk skierował też pytanie do władz Platformy, kto będzie nowym szefem klubu PO-KO. – Chyba nie będzie nim nadal przewodniczący Neumann? – pytał Sobolewski.



– Chyba, że wyraża poglądy całego klubu parlamentarnego PO-KO. To wtedy zrozumiemy, jeżeli Grzegorz Schetyna zdecyduje pozostawić go na tym stanowisku – dodał Fogiel.