Poseł z Tczewa: To dyskwalifikuje polityka i obraża wyborców

– Ujawnione nagranie Sławomira Neumanna dyskwalifikują go jako polityka – uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości z Tczewa Kazimierz Smoliński. Zdaniem parlamentarzysty słowa, które wypowiadał poseł PO, są „kwintesencją ich podejścia do obywateli, wyborców”.

– To jest bardzo niebezpieczne podejście – powiedział Smoliński. W jego ocenie postawa polityków PO powoli zaczyna się przebijać w świadomości społecznej. – Absolutnie nie można tolerować, ani akceptować takiego podejścia, że ktoś kto ma postawione zarzuty to tym bardziej może wygrać, bo elektorat antypisowski będzie go popierał – powiedział polityk PiS.



Smoliński zaapelował do wyborców wszystkich partii, żeby nie patrzeć w ten sposób na politykę. – Trzeba wyciągać wnioski i samemu dokonywać oceny i nie zdawać się na oceny polityków – powiedział.



Zaapelował też do mieszkańców Tczewa. – Proszę państwa, sami słyszycie w jaki sposób prominentny polityk PO traktuje nas – mówił. To, jak podkreślił, sytuacja, która dyskwalifikuje polityka.

