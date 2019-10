„Te słowa czynią pana przegrywem”. Politycy i dziennikarze komentują taśmy Neumanna

„My nie gardzimy mieszkańcami Tczewa. My chcemy z tczewianami rozmawiać, pomagać i budować wspólną przyszłość”; „Panie Neumann, te słowa czynią pana, jak to mówi młodzież, »przegrywem«” – ujawnione przez TVP Info taśmy Neumanna szeroko komentują dziennikarze, politycy i publicyści. W ich opinii nagrania pokazują „cynizm polityczny”, „podwójne standardy” i „pogardę wobec własnych sojuszników”. „Czy Koalicja jest umówiona z sądami?” – zastanawia się z kolei wiceminister Sebastian Kaleta.

Na obrażanie mieszkańców Tczewa nie godzi się Kacper Płażyński, kandydujący w zeszłorocznych wyborach na prezydenta Gdańska z PiS. Neumann mówił w nagranej rozmowie, że „rzyga tym Tczewem” i są tam „same po***y”.

My nie gardzimy mieszkańcami Tczewa. My chcemy z tczewianami rozmawiać, pomagać i budować wspólną przyszłość.

Dziś o 18 zapraszam na zaplanowane spotkanie z mieszkańcami Tczewa przy ul. Grunwaldzkiej 1. — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) October 4, 2019

.@SlawekNeumann z PO: "Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę". Panie Neumann te słowa czynią Pana jak to mówi młodzież "przegrywem". I znów język "miłości" PO... — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) October 4, 2019

W historii politykiPL nagrywano chamów, debili czy nawet przestępców.



Ale nie przypominam sobie takiego popisu cynizmu i pogardy wobec własnych sojuszników i sympatyków (sic!) jaki zaprezentował Neumann.



I pogardy dla własnego państwa, jego obywateli, wymiaru sprawiedliwości... — Jacek Piekara (@JacekPiekara) October 4, 2019

Wiele smaczków w tej rozmowie. Cynizm, hipokryzja, walka o władzę, ochrona "swoich", afery, obrażanie wyborców, kpina z KOD-u. Burza mózgów w PO trwa, a PiS zaciera ręce. https://t.co/wQQGjfOoaW — Karol Gac (@Karol_Gac) October 4, 2019

Zdaniem posła Kazimierza Smolińskiego słowa szefa klubu parlamentarnego PO-KO czynią go, „jak mówi młodzież, przegrywem”. Polityk wskazuje, że to kolejny przykład – jak to ujmuje – języka „miłości PO”.Pisarz Jacek Piekara nie pamięta „takiego popisu cynizmu i pogardy wobec własnych sojuszników i sympatyków, jaki zaprezentował Neumann”. Podkreśla pogardę nie tylko dla własnego państwa, ale także „obywateli, wymiaru sprawiedliwości”.Na ujawnionych nagraniach Sławomir Neumann mówił o sądach i zarzutach prokuratorskich dla polityków Platformy Obywatelskiej, które jego zdaniem są „korzystne”. W rozmowie z lokalnym działaczem PO „gwarantuje”, że sądy nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami”. – Żadnej. Przez rok nie zrobią k***a nic. Będą prowadzić sprawy i c***”. „Wiele smaczków w tej rozmowie. Cynizm, hipokryzja, walka o władzę, ochrona »swoich«, afery, obrażanie wyborców, kpina z KOD-u. Burza mózgów w PO trwa, a PiS zaciera ręce” – komentuje publicysta Karol Gac.

#wieszwiecej Polub nas

Czy #KoalicjaObywatelska ma poczyniona z sądami ustalenia względem spowalnia spraw polityków PO, które do nich trafiają?



I znowu bluzg na bluzgu.



Przypominam, że Pan Neumann sam ma poważne zarzuty. pic.twitter.com/tkLphLIrx4 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 4, 2019

"Akty oskarżenia będzie miało, moim zdaniem, 60-70% prezydentów miast. Na nikim to nie będzie robiło wrażenia."



Jakby ktoś nie wiedział dlaczego dla PO te wybory to sprawa życia/śmierci i tak bardzo im zależy, żeby układy w sądach pozostały bez zmian https://t.co/vK3EEnjMY9 — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) October 4, 2019

Mocne są te taśmy Neumanna. Cynizm polityczny, podwójne standardy, ochrona „swoich” aferzystów, olewanie prowincji, obrażanie KOD-u, słowa o Adamowiczu jako posiadającym na koncie afery, „które mogą go wyprowadzić w kajdankach”, bluzgi. PiS sobie to nagranie wymarzył. — Marcin Makowski (@makowski_m) October 4, 2019

źródło: Twitter, TVP Info

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zastanawia się z kolei, czy Koalicja Obywatelska ma z sądami „poczynione ustalenia”, by trafiające do nich sprawy polityków PO były spowalniane. Przypomina – „Pan Neumann sam ma poważne zarzuty”.„Jakby ktoś nie wiedział, dlaczego dla PO te wybory to sprawa życia/śmierci i tak bardzo im zależy, żeby układy w sądach pozostały bez zmian” – pisze szef portalu tvp.info Samuel Pereira. Wskazuje tu na słowa Neumanna, że „na nikim nie będą robiły wrażenia” akty oskarżenia, jeśli będzie je miało „60-70 proc. prezydentów miast”.Marcin Makowski z Wirtualnej Polski i „DoRzeczy” przyznaje, że nagranie polityka PO „PiS sobie wymarzył”. Podkreśla, że taśmy Neumanna są mocne i pokazują „cynizm polityczny, „podwójne standardy, ochronę »swoich« aferzystów” oraz „olewanie prowincji”.