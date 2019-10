Ukradł rower, zostawił kartkę, że rozliczy się później. Wkrótce wpadł

Z gospodarstwa agroturystycznego w Chmielniku zginął rower. – Na miejscu właściciel znalazł kartkę, na której złodziej napisał, że rozliczy się za sprzęt, jak wróci – mówi nam Karol Macek z KMP w Kielcach.

Informację o zaginionym rowerze razem z listem od sprawcy do policjantów przyniósł właściciel gospodarstwa. List zawierał deklarację, że osoba, która wzięła sprzęt, wróci za kilka dni i się rozliczy.



– Był też podpis. Nazwisko dobrze znali miejscowi funkcjonariusze – mówi nam rzecznik KMP w Kielcach. To 36-letni, wielokrotnie notowany mieszkaniec tej gminy. Dał się poznać przy okazji różnych kradzieży i włamań. Do tego okazało się, że w ostatnim czasie wynajmował pokój w tym pensjonacie.

Policjanci zatrzymali podejrzanego w jego mieszkaniu. Roweru już nie miał. Sprzęt był wart 800 zł. Mężczyzna nie chciał powiedzieć, komu i za ile sprzedał. Pracuje nad tym policja. 36-latek usłyszał już zarzuty.