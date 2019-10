Żakowski zacytował słowa Neumanna z nagrań. W studiu cisza

Jacek Żakowski prowadzący audycję publicystyczną w TOK FM zacytował na antenie słowa Sławomira Neumanna, z którymi nagrania ujawniła właśnie TVP Info. W studiu, w którym byli obecni jeszcze Tomasz Lis, Tomasz Wołek i Wiesław Władyka, zapadła cisza. Zamiast komentarza do słów posła Platformy Obywatelskiej, słuchacze poznali rady, jak atakować rząd Prawa i Sprawiedliwości, by wyrwać mu choć jeden procent w wyborach.

Komentatorzy audycji deklarowali, że obawiają się demobilizacji elektoratu opozycji, która może nastąpić po ujawnieniu taśm Neumanna. Jacek Żakowski, Tomasz Lis, Tomasz Wołek i Wiesław Władyka są zgodni, że w najbliższych wyborach każdy punkt procentowy będzie dla trzech bloków opozycyjnych na wagę „być albo nie być”.



Prowadzący audycję Jacek Żakowski przedstawił kilka cytatów z nagrań ze spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa, które upubliczniło TVP Info.



– Mówi pan Neumann, że KOD to jest g***no i nic, i można ich tylko wykorzystywać, a jak się już nie da wykorzystać, to do niczego nie są potrzebni i tak dalej. Cytuję to wszystko, bo to jest news chwili. To jest istotne, jakie to zrobi wrażenie na różnych elektoratach. I jeszcze takie zdanie: kodziarze to nie jest żadna siła, oni są do tego, żeby brać komórki i nagrywać. To są takie momenty, które mogą ciążyć – cytuje słowa Neumanna Żakowski.



Obawiając się reakcji elektoratu opozycji na słowa szefa klubu PO-KO, uczestnicy audycji przekonywali, by mimo wszystko iść do wyborów i zagłosować przeciwko PiS-owi.



– Mamy takie poczucie, że rzecz się rozgrywa w granicach kilku punktów: dwóch, trzech, czterech i że może zwycięstwo lub przegrana przesunąć się w zależności od frekwencji, od mobilizacji i aktywności tak naprawdę trzech, czterech punktów procentowych. (…) To są te delikatności, których wagę poczuliśmy w 2015 r., kiedy lewica nie weszła przy pomocy małego marginesu w głosowaniu – komentuje Wiesław Władyka.

Zamiast komentarza do słów Sławomira Neumanna Jacek Żakowski, Tomasz Lis, Tomasz Wołek i Wiesław Władyka dawali rady politykom opozycji, jak atakować rząd zjednoczonej Prawicy.– Ktoś, kto ma w sobie odrobinę obywatelskiej odpowiedzialności, nie ma prawa pozwolić sobie na komfort niepójścia i niegłosowania. Na które ugrupowanie opozycyjne – to jest jego sprawa, nie ma problemu; natomiast niepójście jest głosem na PiS – powiedział Tomasz Lis i dodał: „Lepiej głosujcie na opozycję, żeby naprawdę mieć 500 Plus”.