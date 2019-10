Owczarek na tropie nielegalnych papierosów. Wywąchał je w busie kuriera

Nielegalne, białoruskie papierosy jechały w busie polskiego kuriera. Celniczy pies - owczarek belgijski Argo – wywąchał je pośród wielu paczek, którymi załadowany był samochód. – W sumie wskazał 20 pakunków – mówi portalowi tvp.info asp. Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Bus polskiego kuriera został zatrzymany przez funkcjonariuszy podlaskiej KAS na drodze krajowej nr 16. To miała być rutynowa kontrola, jakich wiele. Na pace znajdowało się kilkadziesiąt przesyłek; jednak towarzyszący celnikom pies zaczął interesować się sporą częścią ładunku.



Okazało się, że w 20 paczkach znajdował się nielegalny towar. W sumie 15,9 tys. paczek białoruskich papierosów. Wszystkie nadano przez jedną osobę w Sejnach i miały trafić do Wielkiej Brytanii. Jednak do różnych odbiorców. Trafiły do celnego magazynu.



Wartość papierosów wycenia się na ponad 220 tys. zł. Kurier pochodzący z Polski został już przesłuchany. Twierdzi, że o niczym nie wiedział.

(fot. KAS)

Owczarek Argo, który od ośmiu lat pełni służbę w Augustowie, może to trafienie zaliczyć jako swój kolejny sukces.