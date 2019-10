Neumann o swoich taśmach: PiS chce zabrać nam Lotos

Rozmowa z lokalnym działaczem PO była nagrana nielegalnie, a Prawo i Sprawiedliwość do walki z opozycją wykorzystuje służby – mówi Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego PO-KO, na temat ujawnionych przez TVP Info taśm, których jest bohaterem. Czy żałuje swoich słów? – Jedyne, czego tutaj żałuję, to tego, że tyle przeklinam – ocenił i alarmuje: „PiS chce zabrać nam (pomorzanom – red.) Lotos”.

Sławomir Neumann w rozmowie z portalem trojmiasto.onet.pl stwierdził, że PiS wykorzystuje służby do walki z opozycją, a opublikowane nagrania są nielegalne. Nie sądzi jednak, by wpłynęły na wynik zbliżających się wyborów parlamentarnych.



– Jestem przekonany, że ludzie na Pomorzu oceniają w sposób dość krytyczny ostatnie lata rządów PiS. Odbierane są inwestycje z Pomorza, PiS walczy z Gdańskiem o Muzeum II Wojny Światowej i tereny Westerplatte – powiedział.



Odchodząc dalej od tematu opublikowanych taśm Neumann dodaje, że teraz PiS „chce zabrać nam Lotos”. Chodzi mu zapewne o planowaną fuzję dwóch największych polskich spółek paliwowych – Orlenu i Lotosu, których połączenie ma wzmocnić sytuację energetyczną całego kraju.



Neumann martwi się jednak, że spółka firma zostanie „odebrana Pomorzu”. – Jestem pewny, że odpowiedź mieszkańców Pomorza będzie prosta: porażka PiS – zaznacza.

Na nagraniach mówił także, że „rzyga tym Tczewem” i są tam „same p***by”. Jak tłumaczy Neumann, nie miał na myśli wszystkich mieszkańców miasta.– Ja to mówiłem odnośnie działaczy PO, którzy nieustająco się kłócili. Zresztą ten człowiek, który nagrał tę rozmowę, też został z partii wyrzucony. Nie podobały mi się te kłótnie, stąd te słowa – zapewnia.Na nagraniach komentował także poczynania Komitetu Obrony Demokracji, oceniając, że „jest niczym” i „nie jest żadną siłą” tylko „przybudówką”. Tłumaczył się, że mówił o KOD jako opozycji ulicznej, która przez to, że nie stała się partią polityczną, ma niewielkie znaczenie jako ruch społeczny.

Same nagranie „prywatnej” rozmowy uważa za nielegalne, służące Prawu i Sprawiedliwości – wykorzystującemu służby – do walki z opozycją.



– PiS musi czuć się niepewnie, że używa takich tanich chwytów. Wyciągają rzeczy sprzed dwóch lat. Jest to próba odwrócenia uwagi przez PiS. Odwrócenia uwagi np. na problemy służby zdrowia. My chcemy o tym rozmawiać, także i w debatach przedwyborczych – mówi.



Czy czegoś żałuje? – Tego, że tyle przeklinam – odpowiada Onetowi. – Staram się to u siebie zwalczyć, jak widać bezskutecznie – dodaje.



W całej rozmowie nie został poruszony temat zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza, o którym Neumann mówił, że z uwagi na ciążące na nim zarzuty „mógłby wyjść w kajdankach”. Później PO udzieliło poparcia Adamowiczowi w II turze wyborów samorządowych.