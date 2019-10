W czasie prześwietlania bagaży na granicy napromieniowano dziecko

Dziecko, podróżujące z rodzicami z Ukrainy do Polski, weszło na taśmę, na której znajdowały się prześwietlane bagaże i zostało napromieniowane. Skanowanie bagaży przerwano. Trwa wyjaśnianie sprawy.

Jak podała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. asp. Edyta Chabowska, do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Korczowej 29 lipca w budynku odpraw autokarów podczas prześwietlania bagaży pasażerów jadących z Ukrainy do Polski.



– Jedno z dzieci oddaliło się spod opieki rodziców i weszło na taśmę, na której znajdowały się prześwietlane bagaże. Skanowanie bagaży zostało natychmiast przerwane – poinformowała rzeczniczka.



Podkreśliła, że w czasie tego zdarzenia dawka napromieniowania była mniejsza niż podczas jednorazowego prześwietlenia zęba u stomatologa; została określona na poziomie 100 mikro Sv (Siwert).



Zapewniła jednocześnie, że urządzenia rentgenowskie używane przez funkcjonariuszy Służby Celno–Skarbowej spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa i są dopuszczone do użytkowania na terenie UE i Polski pod względem bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, mają zezwolenia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

źródło: pap

Zaraz po zdarzeniu Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie powiadomiła o nim Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.– Centrum zatwierdziło tryb postępowania Izby i nie zgłosiło uwag do podjętych w tej sprawie działań – dodała mł. asp. Chabowska.W Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu trwają czynności wyjaśniające, które mają przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podróżnych i zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.