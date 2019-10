Pięć osób zginęło podczas awaryjnego lądowania samolotu

Pięć osób zginęło w wyniku wypadku lotniczego we Lwowie na Ukrainie, a trzy kolejne zostały ranne w wyniku awaryjnego lądowania samolotu transportowego An-12 w okolicach lotniska we Lwowie – poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Prawdopodobna przyczyna zdarzenia to brak paliwa.

Katastrofa samolotu na Hawajach. Nikt nie przeżył Dziewięć osób zginęło na Hawajach w wyniku katastrofy małego samolotu. Dwusilnikowa maszyna rozbiła się chwilę po starcie z niewielkiego lotniska,... zobacz więcej

Do zdarzenia doszło około godziny 7.00 rano czasu lokalnego. Jak poinformował ukraiński minister infrastruktury Władysław Kryklij, na pokładzie transportowego An-12 było 8 osób, w tym siedmiu członków załogi i jedna osoba, która konwojowała ładunek. 5 z nich zginęło na miejscu.



Samolot transportowy należący do linii Ukraina Airlines wykonywał lot na trasie Vigo w Hiszpanii-Stambuł. We Lwowie miał wylądować na tankowanie. Paliwo jednak prawdopodobnie skończyło się wcześniej.



Do zdarzenia doszło przed godz. 7 czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce). Maszynę odnaleziono w odległości 1,5 km od pasa startowego lotniska we Lwowie.



W akcji ratunkowej uczestniczyło ponad 40 osób.

#wieszwiecej Polub nas