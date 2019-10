Zawsze się krzywię, kiedy słyszę prawdziwy język polityków Platformy, nie powstydziliby się go gangsterzy – przyznała posłanka PiS Joanna Lichocka, komentując opublikowane przez TVP Info taśmy Neumanna. Nagrania ze spotkania przewodniczącego klubu parlamentarnego PO z lokalnymi działaczami są szeroko komentowane przez polityków różnych opcji politycznych.

TVP Info opublikowało nagrania ze spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa, które miało miejsce pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Wkrótce mają powstawać listy przed wyborami samorządowymi. Neumann jest niezadowolony z sytuacji w mieście.



Na nagraniach Neumann w wulgarny sposób odnosi się do Tczewa – miejscowości wchodzącej w skład okręgu, z którego startuje do Sejmu.



– Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem (...) Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę – mówił Neumann w kuluarowych rozmowach partyjnych, cytowany przez portal tvp.info.



Polityk stawia tezę, że nieważny jest ciężar zarzutów prokuratorskich, one mogą pomóc wygrać wybory, bo „to nie ma żadnego znaczenia”. Podaje przykłady innych samorządowców związanych z opozycją, którzy mają problemy z prawem.



– Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów z aktami oskarżenia – słyszymy.

Poseł Wolnych i Solidarnych Jarosław Porwich przyznał w TVP Info, że treść tych nagrań wskazuje na to, że pan przewodniczący Neumann „ludzi ma tak naprawdę za nic”. – Liczy się partyjniactwo – ocenił.



– Myślę, że niektórzy politycy są za długo w polityce. Doszli do tak wysokiego stopnia cynizmu, że nawet w rozmowach z lokalnymi działaczami czy prywatnych patrzą na politykę bardzo cynicznie – mówiła w programie „Minęła 8” rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.



– Ja się taśmami brzydzę, jak ktoś kogoś nagrywa na prywatnych spotkaniach. Przeżywałem to w SLD, jak nagrywali moich kolegów – powiedział kandydat z list KO na posła Grzegorz Napieralski.



Polityk PO Piotr Borys, który był gościem programu „Minęła 8”, unikał wypowiedzi ws. taśm Neumanna. Podkreślił jednak, że są to „niestosowne słowa, nagrane w prywatnej rozmowie”.



Krzysztof Czabański z Prawa i Sprawiedliwości ocenił w radiowej Jedynce, że nagrania z wewnątrzpartyjnych rozmów Platformy Obywatelskiej pokazują „mafijne podejście” jej polityków do państwa. Polityk przyznał, że mówienie przez polityków PO, że się działa na rzecz dobra wspólnego w kontekście ujawnionych nagrań, to frazesy.

Głos w tej sprawie zabrał w radiowej Jedynce również minister obrony Mariusz Błaszczak.



– To jest kolejny przykład tego, jak to politycy Platformy traktują zwykłych ludzi, z jaką pogardą – powiedział. Jak podkreślił, bycie politykiem to „misja, służba”.



– A tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy świetnie się bawią, którzy pogardzają, zamiast reprezentować, zamiast ludziom służyć – dodał.



– To już nie pierwszy raz, pamiętamy taką serię ówczesnych ministrów z koalicji rządów PO-PSL, którzy z podobną pogardą odnosili się do ludzi – zauważył Błaszczak, nawiązując do nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele. – Widać, że oni tacy są – powiedział.



W Radiu Plus rzecznik prasowy prezydenta RP Błażej Spychalski stwierdził, że „to jest absolutnie niebywała sytuacja z tymi taśmami.



– Polska jest jedna i nie ma znaczenia czy to jest duże miasto, czy małe miasteczko. Dla niektórych, jak widać, to ma ogromne znaczenie, brzydzą się małymi miastami, miejscowościami. Na pewno to jest sprawa, która się będzie rozwijała. Na pewno to jest sprawa, którą będą musiały się także odpowiednie służby zająć – powiedział.





– Zawsze się krzywię, kiedy słyszę prawdziwy język polityków Platformy, nie powstydziliby się go gangsterzy. Teraz mieszkańcy Tczewa wiedzą, co o nich myśli Neumann. Mam nadzieję, że wyciągną wnioski z tego – powiedziała w „Kwadransie Politycznym” w TVP1 posłanka PiS Joanna Lichocka.