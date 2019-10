Lichocka o taśmach Neumanna: To jest gangsterka

– Może być gangster, złodziej, byle był w PO i byleby udało się opinii publicznej sprzedać historię, że jest atakowany przez PiS – powiedziała Joanna Lichocka. Posłanka PiS skomentowała w ten sposób ujawnione właśnie przez TVP Info nagrania z rozmowy polityka Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami z Pomorza.

Joanna Lichocka wskazał na język, którego używa Neumann na nagraniach; nazwała go „knajackim i gangsterskim”.



– To jest język tej formacji; znamy go już z wcześniejszych taśm – przypomniała. Wulgaryzmy to jej zdaniem charakterystyczny rys tego stylu.



– To są ludzie, którzy posługują się bardzo wulgarnym językiem – mówiła. Dzięki publikacji tych taśm, jak zauważyła, Polacy mogą dowiedzieć się, jak jest naprawdę.



Lichocka wyraziła nadzieję, że wyborcy wyciągną wnioski z treści ujawnionych nagrań. – Nie da się na to towarzycho głosować. Już bardzo dużo o nich wiadomo – powiedziała.



Lichocka wskazała, że nagrania pokazują cynizm w podejściu do polityki.



W opinii posłanki gdyby gang Rympałka teraz mógł zapisać się do PO, jego członkowie mogliby być prezydentami miast. – Nie ma zasad – podkreśliła i dodała, że to jest gangsterka.

