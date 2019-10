„Adamowicz mógłby wyjść w kajdankach”. Mimo tej wiedzy PO poparła go w II turze  

Szef klubu parlamentarnego PO-KO Sławomir Neumann znał ciężar zarzutów prokuratorskich, jakie zostały postawione Pawłowi Adamowiczowi. Można wnioskować, że również pozostali członkowie władz Platformy Obywatelskiej zdawali sobie z tego sprawę. Nie przeszkadzało to jednak ugrupowaniu w udzieleniu poparcia Adamowiczowi w II turze głosowania na prezydenta Gdańska. O głosy apelował do mieszkańców miasta sam Neumann. Jak wynika z nagrań ujawnionych przez TVP Info, polityk uważa, że zarzuty są „korzystne”.

W wyborach samorządowych w zeszłym roku Koalicję Obywatelską w Gdańsku reprezentował Jarosław Wałęsa. Do drugiej tury jednak nie trafił i przeciwko popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość Kacprowi Płażyńskiemu stanął ówczesny włodarz miasta Paweł Adamowicz. Startował z własnego komitetu Wszystko dla Gdańska.



By nie dopuścić do wygranej PiS, Koalicja Obywatelska zdecydowała się udzielić poparcia Adamowiczowi. O głosy gdańszczan apelował Neumann, przewodniczący PO na Pomorzu.

Zarząd Regionu Pomorskiego apeluje do gdańszczan o liczny udział w wyborach o poparcie Pawła Adamowicza w wyborach na Prezydenta Gdańska 4 listopada! pic.twitter.com/mawpxUpyti — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) October 26, 2018

Jak wynika teraz z nagrań ujawnionych przez TVP Info, Neumann – a można wnioskować, że także zarząd PO – zdawali sobie sprawę z wagi zarzutów, jakie ciążyły na nieżyjącym już prezydencie Gdańska.– Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach – mówił polityk PO w rozmowie z lokalnym działaczem ugrupowania.

Neumann zapewniał, że partia stanie murem za wszystkimi, którzy mają problemy z prawem. Warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie. Podkreślał też, że zarzuty są nieważne i „nie mają żadnego znaczenia”. Wskazywał przy tym przykład Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi, której notowania rosły, „jak ma akt oskarżenia”.



Na Pawle Adamowiczu ciążyło kilka zarzutów; część z nich dotyczyło również jego żony Magdaleny Adamowicz, która z poparciem Koalicji Europejskiej w majowych wyborach trafiła do Parlamentu Europejskiego.



W sierpniu 2016 r. prokuratura postawiła małżonkom zarzut w związku z nieujawnieniem dochodów. Rok później uzupełniono go o kwotę zaniżonego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niewłaściwym rozliczaniem dochodu.



Zdaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Adamowicz w swoim oświadczeniu majątkowym zataił także około 180 tys. zł. Także w związku z tym były prezydent Gdańska usłyszał zarzuty prokuratorskie.

Proces Adamowicza rozpoczął się w 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Gdańsku. Był oskarżony o podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010-12. Według prokuratury nie umieścił w oświadczeniach dwóch z siedmiu posiadanych mieszkań, nie zgadzają się też dane dotyczące zgromadzonych oszczędności: wszystkie były zaniżone – najmniej o kwotę ponad 51 tys. zł, a najwięcej – o ok. 320 tys. zł.

Adamowicz przyznał przed sądem, że nie umieszczał w oświadczeniach wszystkich informacji o swoim majątku. Po postawieniu w 2015 r. zarzutów przez prokuraturę Adamowicz zawiesił członkostwo w PO.



W rozmowie z lokalnym działaczem PO Sławomir Neumann – jak wynika z ujawnionych przez TVP Info nagrań – zapewniał, że partia stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunek jest jeden: członkostwo w Platformie Obywatelskiej.



– Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k***a. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k***a, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem – podkreślił Neumann.