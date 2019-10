„Martwiliśmy się, że oni jedzą ośmiorniczki, a powinniśmy się martwić, że chodzi o ośmiornicę”

– Kiedy rządziła Platforma rządziły trzy „d”: demoralizacja, deprawacja i demolka. Bo Sławomir Neumann jest kompletnie zdemoralizowanym człowiekiem – powiedział w TVP Info publicysta Marek Król. – My się martwiliśmy, że oni jedzą ośmiorniczki, a powinniśmy się martwić, że chodzi o ośmiornicę – powiedział Miłosz Manasterski z Agencji Informacyjnej.

TVP Info opublikowało nagrania, które odsłaniają kulisy brutalnej politycznej gry wewnątrz PO.



– Ja się zgadzam ze Sławomirem Neumannem, tylko czemu on tego publicznie nie mówi? Piękny opis działania mafii. Pan Neumann jest kwintesencją cynizmu – powiedział publicysta Marek Król.



– My się martwiliśmy, że oni jedzą ośmiorniczki, a powinniśmy się martwić, że chodzi o ośmiornicę – Miłosz Manasterski z Agencji Informacyjnej. Zauważył, że ścieżką kariery w PO, według tego co mówi Sławomir Neumann, jest mieć zarzuty.



– Bo wtedy taka osoba jest forowana na wysokie stanowiska, np. prezydentów miast i gwarantuje jej to jeszcze wysokie poparcie społeczne – powiedział i dodał, że jest tak, bo dla wyborców PO jest niewyobrażalne, że w jednej organizacji zgromadziło się aż tyle osób, które mają coś na sumieniu.

#wieszwiecej Polub nas