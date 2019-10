„Słyszymy od Sławomira Neumanna, że to nie Polska jest najważniejsza, tylko PO”

Słyszymy od pana Sławomira Neumanna, że to nie Polska jest najważniejsza, tylko Platforma Obywatelska – powiedział w TVP Info dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie” Adrian Stankowski, odnosząc się do opublikowanych właśnie taśm Neumanna. – Oni działają jak grupa przestępcza, gdzie lojalność wobec PO jest najważniejsza – dodał.

TVP Info opublikowało nagrania ze spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa. Nagranie powstało w 2017 r. Wkrótce miały powstać listy przed wyborami samorządowymi.



Neumann był niezadowolony z sytuacji w mieście. Jeden z lokalnych działaczy nagrał rozmowę z nim.



– Nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia, obawiam się, taśma, która ujawnia potworny paradygmat myślenia tych ludzi i potworny schemat działania – ocenił Adrian Stankowski.



– Oni działają jak grupa przestępcza, gdzie lojalność wobec PO jest najważniejsza; najważniejsza jest zasada omerty, czyli milczenia, lojalności wobec grupy, bo to pozwala tej grupie przetrwać – stwierdził.

#wieszwiecej Polub nas

Kierwiński: Neumann to twarz Platformy Obywatelskiej Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann powinien zostać „jedynką” na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w Gdańsku – powiedział poseł Marcin... zobacz więcej

Publicysta przypomniał, że Neumann, „który jest lokalnym baronem, ale także przewodniczącym klubu, ma zarzuty, z których powinien się wytłumaczyć”.Politolog Artur Wróblewski stwierdził, że nagrania mogą okazać się „fatalne w skutkach dla opozycji (…) i samego Sławomira Neumanna”.

– Po pierwsze, cecha charakterystyczna jest taka, że pokazało to nagranie pewne instrumentalne traktowanie polityki, spraw publicznych i własnych sojuszników czy przyjaciół w partii. Chodzi np. o ludzi z KOD-u. Tutaj jest mowa o tym, że ci ludzie nadają się tylko do nakręcania filmików; właściwie to są takie pożyteczne oszołomy, które można instrumentalnie wykorzystać. Druga sprawa jest trochę zadziwiająca, ale niezbyt fortunna. Próba budowania wręcz martyrologii, że im więcej mamy jakichś zarzutów, tym lepiej – powiedział.



Zdaniem Stankowskiego „Neumann prezentuje się jako osoba skrajnie cyniczna”.



Publicysta odniósł się również do krytycznych słów Neumanna w stosunku do ludzi z KOD-u.



– Tam pewnie jest wielu ludzi, którzy wierzyli, że służą demokracji, że ich działalność służy Polsce. Tymczasem, jak słyszymy od pana Sławomira Neumanna, to nie Polska jest najważniejsza, tylko Platforma jest najważniejsza – powiedział.





– To jest najbardziej porażający paradygmat myślenia w tym wszystkim. Widzimy taką porażającą pedagogikę: bardzo ważna osoba w PO poucza lokalnego działacza o całkowicie cynicznych mechanizmach. Polityka jest twardą grą, ale nie można pozwolić, żeby była już kompletnie cyniczna i kompletnie opanowana przez osoby pozbawione wszelkich skrupułów, dążących wyłącznie do osobistej kariery, bo w ich rękach jest los nas wszystkich. To jest coś, co powinniśmy wykorzenić z naszego życia publicznego, bo to przeszkadza nam się rozwijać – uważa dziennikarz.