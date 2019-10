„Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas”. Szokujące słowa lewicowego aktywisty

„Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas” – napisał na Twitterze lewicowy aktywista znany z protestów pod TVP Dawid Winiarski. W taki sposób skomentował próbę podpalenia katedry w Meksyku.

Kilka dni temu uczestnicy proaborcyjnej manifestacji w mieście Meksyk próbowali podpalić katedrę.



Do sytuacji doszło podczas demonstracji ruchów proaborcyjnych. Uczestnicy demonstracji domagali się pełnej legalizacji aborcji, która jest zakazana w większości stanów Meksyku. W trakcie manifestacji próbowali podłożyć ogień pod budynek meksykańskiej Izby Handlowej i zabytkową katedrę.



Zamiary pokrzyżowali im wierni, którzy wcześniej mobilizowali się przez media społecznościowe, by bronić świątyni. Zgromadzili się oni przed drzwiami do katedry.



Głos w sprawie próby podpalenia katedry zabrał znany z protestów przed Telewizją Polską lewicowy działacz Dawid Winiarski. „Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas” – napisał na Twitterze.

Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas! — Dawid Winiarski (@dawidjwiniarski) October 2, 2019

No i mamy inkwizycję XXI wieku. �� A taki nowoczesny, wypacykowany, światowy... A średniowiecze i kiełbie we łbie. ��‍♀️

Podżeganie do morderstwa, jakbyś nie wiedział jest karalne. — MagdaLen ✝️���� (@MagdalenaLewa11) October 3, 2019

Oaza tolerancji i walki z mową nienawiści. Stałeś się tym z czym "walczysz" dzieciaku. — Leon_Krejn ���� (@LeonCrane11) October 3, 2019

Mowa nienawiści i nawoływanie do przemocy. Zgłoszony. — Ewa Węsierska (@Ewikone) October 3, 2019

Choćby ci żyłka pękła, to Kościół i Księża istnieli będą. Bóg jest silniejszy od szatana, który cię opętał! — Joanna ����������️ (@_Jot_JaSz_) October 3, 2019

Na wpis krytycznie zareagowała część internautów.