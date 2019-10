30 lat temu zmarł Edmund Osmańczyk, działacz mniejszościowy, dziennikarz, senator

30 lat temu, 4 października 1989 roku, zmarł Edmund Osmańczyk, dziennikarz, publicysta i korespondent wojenny. Urodził się na Dolnym Śląsku, przed wojną był działaczem Związku Polaków w Niemczech. Później sprawozdawcą prasowym z konferencji poczdamskiej oraz procesów norymberskich.

Edmund Osmańczyk urodził się w 1913 r. Jagielnie koło Strzelina na Dolnym Śląsku. Przed wojną był zastępcą redaktora naczelnego opolskich „Nowin Codziennych” i działaczem Związku Polaków w Niemczech, kierował Centralą Prasową tej organizacji.



Był autorem nazwy „rodło”, a podczas słynnego berlińskiego I Kongresu Polaków w Niemczech w 1938 r., na którym uchwalono „Pięć prawd Polaka” konspiracyjnym sposobem nagrał relację radiową ze spotkania, którą po przeszmuglowaniu do Polski nadano w Polskim Radiu.



– Gestapo było wściekłe, ale nic już nie mogli zrobić – wspominał po latach.



W sierpniu 1939 r. zdezerterował z Wehrmachtu i uciekł do Polski. W czasie II wojny pracował w konspiracyjnym Polskim Radiu. Podczas Powstania Warszawskiego, codziennie od 9 sierpnia do 1 października, nadawał w nim audycje zatytułowane „Dzień walki”. Były one też emitowane przez radiostację Armii Krajowej „Błyskawica”.



W maju 1945 roku, jako korespondent wojenny uczestniczył w zdobyciu Berlina. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia podkreślił, że najważniejszą chwilą jego życia było wejście 2 maja 1945 roku do zdobytej Kancelarii Rzeszy i nadanie stamtąd depeszy prasowej.

źródło: IAR

Potem był sprawozdawcą prasowym z konferencji poczdamskiej oraz procesów norymberskich, w których sądzono niemieckich zbrodniarzy wojennych. Przez wiele lat pełnił funkcję korespondenta zagranicznego Polskiego Radia.Opublikował ponad 50 książek, w tym „Sprawy Polaków” oraz wielokrotnie wydawaną i nagradzaną „Encyklopedię ONZ i stosunków międzynarodowych”. Był posłem na Sejm w PRL, a 4 czerwca 1989 roku jako kandydat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" został wybrany na senatora. Przewodniczył Komisji Emigracji i Polaków Za Granicą. Zmarł cztery miesiące po wyborze.