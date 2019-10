Polska ambasador w ONZ o łamaniu praw człowieka w Darfurze

Bezkarne naruszanie praw człowieka w sudańskiej prowincji Darfur wynika z tego, że instytucje życia społecznego są tam bardzo słabe – mówiła na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ polska ambasador Joanna Wronecka. Wronecka, która jest przewodniczącą komitetu ds. sankcji wobec Sudanu, przedstawiła dane dotyczące przypadków przemocy w Darfurze w okresie od 13 marca do 3 sierpnia tego roku.

Druga prezydencja Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Z dniem 1 sierpnia oficjalnie rozpoczyna się druga miesięczna prezydencja Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polscy dyplomaci w tym czasie chcą... zobacz więcej

Wskazują one, że w Darfurze miały miejsce przypadki pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego, łamania praw człowieka, a także przypadki przemocy seksualnej wobec mieszkańców regionu i osób, które znalazły się w Darfurze w wyniku migracji wewnętrznych.



– Brak należycie funkcjonujących instytucji cywilnych, takich jak siły policyjne czy sądy, przyczynił się do poczucia bezkarności w obliczu naruszeń praw człowieka – podkreśliła szefowa stałego przedstawicielstwa RP przy ONZ.



Według Wroneckiej w Darfurze nie doszło do wybuchu przemocy na dużą skalę.



– Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa charakteryzowała się tym, że mieliśmy tam do czynienia z lokalnymi incydentami naruszającymi bezpieczeństwo, w tym z potyczkami między gminami, atakami milicji na ludność cywilną, napięciami w głównych obozach dla przesiedleńców wewnętrznych, a także starciami z udziałem policji i służby bezpieczeństwa z odłamem Ruchu Wyzwolenia Sudanu – poinformowała.

#wieszwiecej Polub nas

Polska ambasador dodała, że w Darfurze dochodziło też do ataków na przedstawicielstwo Unii Afrykańskiej i siedzibę misji ONZ w Darfurze (UNAMID) oraz agencje niosące pomoc humanitarną.Wronecka zwróciła też uwagę na szczątkową obecność grup zbrojnych z Darfuru w Sudanie Południowym. Uzasadniała to tym, że władze tego kraju nie zapewniają im już znaczącego wsparcia.

Stała przedstawiciel RP przy ONZ powiadomiła Radę Bezpieczeństwa o swych planach kolejnej wizyty w Sudanie.



Oprócz wysłuchania sprawozdania Wroneckiej, w trakcie swego czwartkowego posiedzenia RB przyjęła jednomyślnie rezolucję 2491 (2019) potępiającą przemyt migrantów i handel ludźmi u wybrzeży Libii.



Upoważniła też państwa członkowskie NZ na kolejny rok do przeprowadzania inspekcji statków w tym obszarze, gdy istnieją uzasadnione podstawy, że uczestniczą one w nielegalnych działaniach. Rada zwróciła się do sekretarza generalnego z wnioskiem o przedstawienie za pół roku raportu w tej sprawie.



Niektórzy członkowie RB wyrażali w swych wystąpieniach zaniepokojenie trudną sytuacją migrantów. Apelowali o podjęcie wysiłków zmierzających do położenia kresu zamieszek w Libii.