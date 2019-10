Trump: Ukraina i Chiny powinny wszcząć dochodzenie w sprawie Bidenów

Prezydent Donald Trump wezwał Chiny i Ukrainę do wszczęcia śledztw w sprawie powiązań biznesowo-politycznych byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena i jego syna Huntera. Amerykański prezydent powtarza, że w jego rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim nie było niczego niewłaściwego.

Syn byłego wiceprezydenta USA Hunter Biden w 2014 r. wszedł w skład rady dyrektorów ukraińskiego koncernu gazowego Burisma. Według Bidena namówił go do tego Aleksander Kwaśniewski.



Zasiadając we władzach Burismy otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 50 tys. dolarów miesięcznie. Według Donalda Trumpa był to przekręt.



– Nie miał żadnej wiedzy o energetyce i nagle dostał 50 tys. dolarów miesięcznie plus inne przywileje – mówił.



Choć w działalności Bidenów nie stwierdzono wcześniej nieprawidłowości, Donald Trump uważa, że należy przeprowadzić w tej sprawie dogłębne śledztwo.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Amerykański prezydent wezwał też władze w Pekinie do sprawdzenia interesów biznesowych Huntera Bidena, który był zaangażowany w działalność chińskiego funduszu inwestycyjnego.Donald Trump zasugerował, że zaangażowanie biznesowe Huntera Bidena było powodem zbyt miękkiej postawy rządu Baracka Obamy wobec Chin.