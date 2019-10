Przejechał z premedytacją psa. Sąd wypuścił go na wolność

Rafał B. oskarżony o bestialskie potrącenie i rozjechanie psa już jest na wolności. Decyzję podjął wrocławski Sąd Okręgowy; zmienił wcześniejsze postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Rafał B., który podczas zdarzenia nagrał film, a następnie umieścił go w internecie, został aresztowany na trzy miesiące 4 czerwca 2019 r. pod koniec sierpnia sąd w Oleśnicy przedłużył areszt tymczasowy, ale 18 września sąd wyższej instancji we Wrocławiu zmienił środek zapobiegawczy na wolnościowy.



Oskarżony, który już jest na wolności, ma wpłacić poręczenie w kwocie 10 tys. złotych. Sąd zdecydował również o zastosowaniu dozoru policyjnego.



„Co do przyczyn takiego rozstrzygnięcia przez Sąd Odwoławczy należy wskazać przede wszystkim, że zasadą w polskim procesie karnym jest odpowiadanie oskarżonego z wolnej stopy, a tymczasowe aresztowanie może być stosowane jedynie wyjątkowo. Sąd Okręgowy nie dopatrzył się okoliczności wskazujących na to, że podejrzany mógłby w sposób niedozwolony wpływać na toczące się postępowanie, tym bardziej, że w sprawie zabezpieczone zostało nagranie zdarzenia, a sam podejrzany złożył wyczerpujące wyjaśnienia” – wyjaśnił w komunikacie wrocławski sąd.

źródło: mojaolesnica.pl

Zdaniem prokuratury Rafał B. jadąc samochodem służbowym celowo potrącił, a potem przejechał psa. Zdarzenie nagrał, a film umieścił w internecie. Może mu grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.