Brudna polityczna gra PO. TVP Info ujawnia taśmy Neumanna

„Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k***a bronił jak niepodległości”, „w Tczewie są same p***eby, rzygam Tczewem”, „KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka” – mówi szef klubu PO-KO Sławomir Neumann w kuluarowych rozmowach partyjnych. TVP Info publikuje nagrania jednego z uczestników spotkania, które odsłaniają kulisy brutalnej politycznej gry wewnątrz PO.

Kierwiński: Neumann to twarz Platformy Obywatelskiej Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann powinien zostać „jedynką” na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w Gdańsku – powiedział poseł Marcin... zobacz więcej

Koniec 2017 r., biuro Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Spotkanie Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa. Wkrótce mają powstać listy przed wyborami samorządowymi. Neumann jest niezadowolony z sytuacji w mieście.



– Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę.



Spotkanie ma na celu m. in. znalezienie kandydata Platformy na prezydenta Tczewa. Politycy rozmawiają też o sytuacji urzędującego prezydenta Mirosława Pobłockiego, którego działalnością interesowało się CBA. Chodziło o sprzedaż gruntów w mieście (jest podejrzenie, że miasto straciło miliony złotych).



W czasie spotkania szef klubu PO jest pewny, że prezydent Mirosław Pobłocki będzie miał akt oskarżenia, ale uspokaja kolegów. „Sąd to może wypierd**ić w kosmos, może to prowadzić trzy lata – bez znaczenia to jest. (...) Akty oskarżenia będzie miało, moim zdaniem, 60-70 proc. prezydentów miast. Na nikim to nie będzie robiło wrażenia”.



Neumann przekonuje, że ewentualne kłopoty prezydentów PO z prawem nie będą problemem w kampanii, bo zarzuty prokuratorskie są zdaniem Neumanna z punktu widzenia wyborców anty–PiS korzystne.

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Taśmy Neumanna – o lokalnej sytuacji PO w Tczewie teraz odtwarzane Taśmy Neumanna – zarzuty są „korzystne”

Wszystkie afery Sławomira Neumanna. Podsumowanie Szef klubu parlamentarnego PO-KO Sławomir Neumann może mieć poważne kłopoty. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożyli do... zobacz więcej

:... Reszta to są goście, którzy mogą trafić do sądu z aktem oskarżenia, a sądy dzisiaj – ja ci gwarantuję – nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią ku**a nic. Będą prowadzić sprawy – i ch*j.: Sławek, ale tam jest jeszcze sprawa w tle najgrubsza. Ta działka na Rokickiej. On sprzedał za bezcen... a potem zmienił plan zagospodarowania przestrzennego.: Więc będzie to miał w prokuraturze, będziesz miał akt oskarżenia przed wyborami.: Jak mu za to postawią, to jest koniec.: Nic nie jest końcem.: Ja pier***ę. Przecież to jest gruba sprawa, naprawdę.: Na wybory

Szef klubu PO-KO stawia tezę, że nieważny jest ciężar zarzutów prokuratorskich, one mogą pomóc wygrać wybory, bo „to nie ma żadnego znaczenia”. Podaje przykłady innych samorządowców związanych z opozycją, którzy mają problemy z prawem:



– Będzie Hania Zdanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że, k***a, nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k***a atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. W różnych badaniach, k***a, naszych, których oskarżają. Hania Zdanowska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotnie. Nie patrz na to, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego [znaczenia]. Jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogłyby go wyprowadzić w kajdankach.



Poseł Neumann zapewnia, że partia stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunek jest jeden: członkostwo w Platformie Obywatelskiej.



– Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k***a. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k***a, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem.



– Ja nie wyjdę – zapewnia działacz.



– Ja tylko mówię o zasadzie. Jak Pobłocki będzie członkiem Platformy i będzie naszym prezydentem, to będę się o niego bił, k***a, do końca życia. Jak jest poza, mam go w dupie. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystamy, jak nie, to nie. Tak samo Adamowicza, tak samo Karnowskiego i wszystkich innych. Tak samo. Dla mnie Platforma jest ważniejsza – deklaruje Neumann. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Taśmy Neumanna – o Adamowiczu i prezydentach miast z oskarżeniami teraz odtwarzane teraz odtwarzane Taśmy Neumanna – „jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem”

Neumann: Zagłosowałbym na Gawłowskiego – Gdybym mieszkał w Koszalinie, to bym na niego zagłosował – powiedział w RMF FM przewodniczący klubu parlamentarnego PO. Sławomir Neumann... zobacz więcej

Sam przewodniczący klubu PO-KO obecnie też ma postawione zarzuty prokuratorskie. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy jego zdaniem pomoże mu to osiągnąć dobry wynik w wyborach.



Na spotkaniu pojawia się temat działalności Komitetu Obrony Demokracji. Opinia Sławomira Neumanna na temat, może działaczy KOD zaskakiwać.



„KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka”



– Nie ma KOD-u, KOD jest niczym. (…) Ci ludzie z tego KOD-u, bez organizacji, są niczym. Możesz mieć tysiąc ludzi, bez organizacji są niczym. Możesz mieć stu żołnierzy, którzy są, k***a, spartanami i w***bią ten tysiąc w kosmos. Pospolite ruszenia w Polsce kończyły się tym, że się napili na końcu Sejmu, k***a. Jak szło wojsko zaciężne przeciwnika, to wypier***ali do domu. Taki jest KOD. (…) Nie wierz w takie rzeczy. Ci ludzie na końcu - patrz, kto jest sensowny i bierz go do siebie. To jest metoda. Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni wiesz do czego? Żeby brać komórki i filmować (…). Do tego się nadają, nic innego, naprawdę. Ja was przepraszam, ale jadę teraz, k***a, na komisję – uważa Neumann.



Sławomir Neumann był częstym uczestnikiem demonstracji KOD-u. Pojawiał się na nich u boku Mateusza Kijowskiego. Zagrzewał członków Komitetu Obrony Demokracji do walki z rządem. – Dziękuję, że jesteście. Że jest was tylu – zapewniał.



teraz odtwarzane teraz odtwarzane Taśmy Neumanna: KOD jest niczym teraz odtwarzane teraz odtwarzane Taśmy Neumanna – stosunek do protestujących na ulicach