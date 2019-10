Lekkoatletyczne MŚ. Brawa dla Justyny i Igi

Niespodzianki nie było. Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan zajęły ostatnie miejsca w finałowym biegu na 400 metrów podczas mistrzostw świata w Dausze. Naszym paniom i tak należą się ogromne brawa, bo po raz pierwszy w historii mieliśmy okazję oglądać Polki wśród najlepszych biegaczek świata.

– Fantastyczne uczucie. Sama prezentacja uczestników już robi gigantyczne wrażenie (zawodniczki wbiegały na stadion przy zgaszonych światłach – przyp. red.). Jestem szczęśliwa, że awansowałam do finału. Może po cichu liczyłam na nieco lepszy wynik, ale nie narzekam. W końcu jestem siódmą zawodniczką świata – mówiła na mecie Święty-Ersetic w rozmowie z TVP Sport. Złota medalistka ubiegłorocznych mistrzostw Europy w Berlinie dobiegła do mety z czasem 50,95 s.



Justyna wyprzedziła koleżankę ze sztafety – Igę Baumgart-Witan, której zmierzono wynik 51,29 s. Tak naprawdę, na nic więcej nie mogliśmy liczyć, bo pozostała szóstka finalistek była zdecydowanie poza zasięgiem naszych dziewczyn. Dla Justyny i Igi to jeszcze nie koniec startów. Z niecierpliwością wyczekujemy niedzielnych biegów sztafetowych. Polki są jednymi z głównych faworytek do zajęcia miejsca na podium.



Złoty medal przypadł Salwie Eid Naser, która uzyskała najlepszy wynik w tym sezonie – 48,14 s. Reprezentantka Bahrajnu była w szoku, że dystans 400 metrów udało jej się pokonać w tak znakomitym czasie. W historii lekkiej atletyki szybsze były tylko reprezentantka NRD Marita Koch – 47,60 (1985) oraz Jarmila Kratochvilova z Czechosłowacji – 47,99 (1983).



Wcześniej awans do półfinału biegu na 1500 metrów zapewnił sobie Marcin Lewandowski. – Wiedziałem, że jestem najszybszy z całej stawki, więc nie obawiałem się tego biegu. Wiedziałem, że mam miejsce gwarantujące mi awans, więc za bardzo nie forsowałem tempa przed samą metą – powiedział halowy wicemistrz świata z Birmingham.



Przykrą niespodziankę sprawił nam za to Michał Haratyk, który nie zdołał wywalczyć awansu do finału pchnięcia kulą. To spore zaskoczenie, bo aby zapewnić sobie miejsce w stawce zawodników, walczących o medale, wystarczyło uzyskać wynik 20,90 m. A Haratyk ciskał kulą już dużo, dużo dalej w tym sezonie. W czwartek jego najdalszą próbę zmierzono na odległości 20,52. - Nie udało się. Koło było dla mnie wybitnie śliskie. Wszystko działo się później „na spięciu” i kula nie leciała jak chciałem. Sezon był niesamowicie długi, przyplątała mi się kontuzja, bolał mnie łokieć, coś się w nim „oderwało”. Swoje robił też bolący nadgarstek. Trudno, nie udało się – narzekał po swoim starcie Haratyk.

Bez najmniejszych problemów zameldował się w finale Konrad Bukowiecki, który już w pierwszym rzucie uzyskał minimum, pchając na 21,16 m. Eliminacje wygrał Tomas Walsh z wynikiem 21,92 m. Bukowieckiego stać na to, aby włączyć się do walki o medale. W tym sezonie zdołał już poprawić rekord życiowy, uzyskując podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej 22,25 m. – Jeśli w sobotnim finale pchnę powyżej 22 metrów, to powinienem „zakręcić się” wokół medalu – przewidywał Bukowiecki.Do ścisłego finału w pchnięciu kulą pań nie zdołała dostać się Paulina Guba, która zajęła ostatecznie 10. miejsce. Jej wynik 18,02 był grubo ponad pół metra gorszy od jej najlepszego tegorocznego wyniku z końcówki lipca.