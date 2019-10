Kaczyński: Chcemy gospodarki prywatnej, bo tylko taka się sprawdza

Chcemy gospodarki prywatnej, bo całe doświadczenie ludzkości pokazuje, że tylko taka się naprawdę sprawdza – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w czwartek na konwencji partii w Częstochowie.

Prezes PiS przekonywał, że potrzebne są wielkie inwestycje organizowane przez państwo. – Ich symbolem może być Centralny Port Komunikacyjny, czyli ogromne lotnisko połączone z kolejami, z węzłami autostradowymi – mówił. Zaznaczył, że budowa niedaleko Warszawy jest już planowana.



Kaczyński dodał, że dużych przedsięwzięć jest o wiele więcej. Wymienił m.in. inwestycje dotyczące gospodarki morskiej. – Sto tysięcy miejsc pracy w gospodarce morskiej to są dalsze dziesiątki, nawet setki tysięcy miejsc pracy w innych częściach kraju – podkreślił.



– Jest tu cały wielki plan, całe wielkie przedsięwzięcie, które ma także wspierać rozwój gospodarczy, chociaż chcę mocno podkreślić: to nie oznacza żadnej etatyzacji naszej gospodarki, czyli jej ponownego upaństwowienia – przekonywał lider PiS.

źródło: pap

– My chcemy gospodarki prywatnej, bo całe doświadczenie ludzkości pokazuje, że tylko taka się naprawdę sprawdza. I my ją będziemy podtrzymywać – kontynuował. – My chcemy, żeby Polska była krajem ludzi przedsiębiorczych, ale to nie oznacza, żeby państwo miało zrezygnować z tych dziedzin aktywności, gdzie polski – jeszcze ciągle niewielki kapitał – nie jest w stanie tego zrobić – podkreślił Kaczyński.