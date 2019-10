„Budka po debacie szczycił się kłamstwem. Wykorzystał chorobę dziecka”

– Co najgorsze on po tej debacie wyszedł w takim triumfalnym nastroju, stanął na samochodzie i co zrobił? Szczycił się kłamstwem, szczycił się manipulacją, szczycił się tym, że wykorzystując chorobę dziecka, manipulując opinią publiczną i faktami, chciał coś udowodnić (...) – mówił w TVP Info poseł PiS Daniel Milewski o zachowaniu posła PO Borysa Budki po wtorkowej debacie przedwyborczej. – Nie wiem, czy poseł Budka pomyślał, że to dziecko, czy tylko paragon – tak powiedziała Anna-Maria Żukowska, rzecznik SLD, pytana, czy uważa, że wykorzystanie dziecka w kampanii jest uzasadnione.

– Jeżeli sięgniemy do tabeli, w której ten lek był refundowany w czasie rządów PO i PSL, i jeżeli porównamy to z tym, jak to wygląda obecnie, to de facto podczas rządów PiS podwoiły się możliwości korzystania z tego leku w systemie refundowanym – mówił Milewski.



– Najprawdopodobniej Borys Budka ściągnął ten paragon z internetu, bez wiedzy rodziny, manipulując faktami, i co najgorsze on po tej debacie wyszedł w takim triumfalnym nastroju, stanął na samochodzie i co zrobił? Szczycił się kłamstwem, szczycił się manipulacją, szczycił się tym, że wykorzystując chorobę dziecka, manipulując opinią publiczną i faktami, chciał coś udowodnić (...) – dodał.



Sprawę komentowała również Anna-Maria Zukowska, która stwierdziła, że „nie chce oceniać, czy to było moralne, czy nie, bo nie wie, w jaki sposób, poseł Budka wszedł w posiadanie tego paragonu”.



– Nie, ale nie wiem czy poseł Budka pomyślał, że to dziecko, czy tylko paragon – odpowiedziała Żukowska, kiedy zapytano ją, czy uważa, że wykorzystanie dziecka w kampanii jest uzasadnione.

źródło: TVP info

Borys Budka podczas wtorkowej telewizyjnej debaty przedwyborczej w TVP powiedział, że służba zdrowia jest tą sferą życia publicznego, którą nie może pochwalić się obecny rząd.– To jest rachunek, paragon hańby tego rządu. 2 tys. zł dla dziecka po przeszczepie, które rodzice muszą wydać tylko dlatego, że ten rząd zamiast dofinansować służbę zdrowia woli wydawać pieniądze na nagrody dla ministrów – powiedział polityk i pokazał skan paragonu z lekiem Valcyte, który wystawiono 30 września.„Odpłatność ryczałtowa dla pacjenta za lek Valcyte wynosi 3 zł 20 gr. Lek dostępny jest w tej cenie, jeśli został przepisany zgodnie ze wskazaniem ujętym w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do kontrowersji wokół paragonu.