Stolica pod rządami Trzaskowskiego przeznaczyła prawie 900 tys. zł dla organizacji LGBT

Od początku prezydentury Rafała Trzaskowskiego dla warszawskich organizacji LGBT przeznaczono więcej pieniędzy niż w ciągu całej ostatniej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tak wynika z zaprezentowanego w czwartek raportu przygotowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Przedstawia on źródła finansowania stołecznych organizacji LGBT.

– Polska tradycja wolnościowa może zawalić się z winy lewactwa. To nie jest lewica, to jest lewactwo. No ale nasi konkurenci na to lewactwo...