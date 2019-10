Korwin-Mikke: Polska powinna zawrzeć sojusz z Rosją

Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego, jednego z liderów Konfederacji, jeśli niemożliwy jest dwustronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, na wzór tego między USA a Izraelem, Polska powinna zawrzeć sojusz z Rosją. Swoją opinię w tej kwestii polityk przekazał w rozmowie z Witoldem Juraszem na storytel.com

Janusz Korwin-Mikke, jeden z głównych liderów Konfederacji został zapytany, czy dobrze, że w Polsce stacjonują amerykańskie wojska. Polityk odparł, że nie, „gdyż oznacza to złamanie porozumienia, na mocy którego Rosja wyraziła zgodę na wstąpienie Polski do NATO”. Jego zdaniem, Federacji Rosyjskiej gwarantowano, że w Polsce nie będzie na stałe wojsk Sojuszu.



Janusz Korwin-Mikke podkreślił, że Polska powinna zawrzeć dwustronny sojusz z USA, taki na wzór tego Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zdaniem polityka, jeśli coś takiego jest niemożliwe, Polska powinna współpracować z Rosją.



Lider Konfederacji został zapytany, czy oprócz opuszczenia NATO należałoby również wyjść z UE. – Oczywiście, ale niekoniecznie należałoby od razu wchodzić do strefy rublowej – odparł Korwin-Mikke.

