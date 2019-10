Robert Lewandowski ambasadorem mistrzostw Europy w amp futbolu

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski został ambasadorem mistrzostw Europy w amp futbolu, które w przyszłym roku odbędą się w Krakowie.

– Cieszę się, że mogę wspierać tak fajną, ważną inicjatywę jak amp futbol. Naszą reprezentację śledziłem podczas mistrzostw w Meksyku i ostatnio, na żywo, podczas Amp Futbol Cup. Jestem pod dużym wrażeniem ich gry i charakteru. To prawdziwi twardziele, którzy zapewniają nam mnóstwo pozytywnych emocji. Zapraszam wszystkich do Krakowa na mecze mistrzostw Europy. To będzie świetna impreza – powiedział Lewandowski, cytowany przez oficjalną stronę Krakowa.



Pierwszym elementem kampanii promującej przyszłoroczne mistrzostwa jest zamieszczony w internecie film z Lewandowskim w roli głównej.



– Żeby dojść na sam szczyt, nie możesz iść drogą na skróty. Ta droga to ciągła walka o bycie lepszą wersją samego siebie, bo jeśli kierujesz się pasją, ograniczenia przestają mieć znacznie – takie przesłanie przekazał w tym filmie napastnik Bayernu Monachium.



Amp futbol to odmiana piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej – w przypadku graczy z pola, lub kończyny górnej u bramkarzy.

�� However you play it, football is football. @Lewy_Official knows.



We can’t wait to see the 2020 European Amputee Football Championship in Krakow, hosted by @AmpFutbolPolska.



���� #EqualGame #Respect pic.twitter.com/i5aNjYqlXr