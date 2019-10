Silny wstrząs w kopalni Bielszowice. Pod ziemią byli ludzie

Nie żyje górnik, poszkodowany w wyniku silnego wstrząsu, do którego doszło w czwartek po południu w kopalni Bielszowice – części kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Prowadzona pod ziemią reanimacja poszkodowanego nie przyniosła rezultatu – wynika z informacji Polskiej Grupy Górniczej.

Zmarły pracownik miał 39 lat, pracował jako górniczy elektryk. To 22. śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie w tym roku.



Podczas czwartkowego wstrząsu dziewięciu innych górników odniosło obrażenia w postaci m.in. złamań i stłuczeń oraz uszkodzeń kręgosłupa. Siedmiu kolejnych pracowników uległo lekkim wypadkom.



Jak poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski, wszyscy poszkodowani są już na powierzchni – najciężej ranni zostali przetransportowani do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pozostali karetkami pogotowia – trafili do kilku szpitali w regionie.



Do tąpnięcia doszło w czwartek około godziny 15 tysiąc metrów pod ziemią. Energię wstrząsu – jak wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego – wstępnie oszacowano na ponad 3 stopnie w popularnej skali Richtera. Oznacza to, że wstrząs miał charakter wysokoenergetyczny.

W wyniku wstrząsu w KWK Bielszowice zginął jeden górnik, a grupa górników została ranna. Kancelaria @PremierRP jest w stałym kontakcie ze służbami. Zagwarantowano odpowiednie wsparcie dla rodzin. Łączymy się w bólu i modlitwie z rodziną zmarłego. — Piotr Müller - rzecznik rządu (@PiotrMuller) 3 października 2019

