Rządowy samolot z chorym chłopcem wylądował w USA

Sześcioletni Filip, który ma skomplikowaną wrodzoną wadę serca, wylądował w USA. W Bostonie przejdzie operację. Wszystko dzięki pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, które zapewniło dziecku transport. „Wielkie podziękowania dla wojskowych pilotów i lekarzy” – napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Resort obrony poinformował w czwartek na Twitterze, że Wojsko Polskie zapewniło choremu chłopcu transport lotniczy na operację do USA. 6-letni Filipek poleciał do Bostonu rządową maszyną Gulfstream G550.



TVP Info informowało przed wylotem chłopca, że ma on skomplikowaną, wrodzoną wadę serca. Filip przeszedł już siedem operacji, ale konieczne jest przeprowadzenie jeszcze jednej. Niedawno informowaliśmy, że rodzice chłopca zbierali pieniądze, za pomocą portalu siepomaga.pl, na leczenie i specjalistyczny transport.



„6-letni Filip bezpiecznie wylądował w Bostonie! „Wielkie podziękowania dla wojskowych pilotów i lekarzy z Zespołu Ewakuacji Medycznej, którzy dbali o zdrowie chłopca podczas lotu. Filip, wszyscy trzymamy za Ciebie kciuki!” – napisał o godz. 19 na Twitterze szef MON.



Udostępniony przez MON samolot sił powietrznych zapewnił bezpieczny transport chłopcu, który nie może podróżować na pokładach samolotów rejsowych. W samolocie rządowym, w trakcie lotu chłopiec był pod stałą kontrolą wojskowych lekarzy.



Operacja w Bostonie zaplanowana jest na 10 października.

(fot. arch. PAP/Radek Pietruszka)