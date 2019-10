Poseł PiS ostrzega wyborców przed rządami Schetyny i wicepremiera Biedronia

Im wyższa frekwencja, tym lepszy wynik partii rządzącej – wynika z wewnętrznych symulacji PiS, do których dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”. Co się stanie, jeśli wyborcy Zjednoczonej Prawicy nie pójdą jednak do urn tak tłumnie jak wyborcy opozycji i rządzące ugrupowanie straci samodzielną większość? – Niestety nastroje są takie, że możliwy jest scenariusz wielkiej koalicji »wszyscy przeciwko PiS«. To jedyna rzecz, która łączyłaby te ugrupowania. Będziemy mieli rządy pana Schetyny, wicepremiera Czarzastego czy Biedronia – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Jan Dziedziczak.

W wewnętrznym sondażu PiS sprawdził, jak liczba głosujących może wpłynąć na wynik wyborów przy frekwencji 53, 57 i 59 proc. Rządzące ugrupowanie w każdym z wariantów wygrywa, ale uzyskuje odpowiednio 45, 48 i 53 proc. głosów. To oznacza od 238 do nawet 278 mandatów. Gdyby jednak frekwencja była niższa – a są badania, które pokazują mniejszą mobilizację wyborców PiS niż opozycji – to PiS mógłby utracić władzę na rzecz koalicji wszystkich ugrupowań opozycyjnych, które wejdą do Sejmu.



– Tych ludzi nic nie łączy poza niechęcią do PiS-u, poza marzeniem o stanowiskach. To nie będzie dobry rząd. To będzie rząd chaosu, bałaganu, który pewnie szybko się zakończy. To będzie na pewno stracony okres dla Polski – przekonywał w rozmowie z portalem tvp.info Dziedziczak.



Parlamentarzysta zasugerował, że w celu odsunięcia Zjednoczonej Prawicy od władzy mogłyby się porozumieć środowiska z różnych stron politycznej barykady, czyli PO, Lewica, PSL i Konfederacja. – Tych wszystkich ludzi łączy nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma większego znaczenia, co oni chcą wprowadzić w życie. Ważne, żeby nie rządziło PiS, które te partie zawstydziło, bo spełniało obietnice – ocenił poseł PiS.

– To wybór między „Polską plus” a „Polską minus” – powiedział podczas wizyty w TV Trwam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zjednoczona Prawica jest zdeterminowana, żeby zmobilizować swoich wyborców do udziału w wyborach. Eurodeputowane Beata Szydło i Elżbieta Rafalska zaprezentowały dzisiaj call center, którego przedstawiciele będą dzwonić do Polaków i apelować o pójście do urn.



Czy takie działania przyniosą skutki? – Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy są zwolennikami 500 Plus, Wyprawki Plus, trzynastej emerytury doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie ma zagrożenia dla tych programów. Te programy będą utrzymane. Co więcej Koalicja Obywatelska wpisze trzynastą emeryturę do ustawy – powiedział portalowi tvp.info poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń.



Opozycja przekonuje, że na ostatniej prostej kampanii rządząca partia zmieniła taktykę. – Gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało pomysły, jak naprawić Polskę, to zaprezentowałoby je. Dzisiaj widzimy, że to polega głównie na takim straszeniu. Jarosław Kaczyński straszy na wszystkich konwencjach. Wszystkim straszy. Ileż można straszyć? – pytał retorycznie Suchoń.