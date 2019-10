Prezes PiS: To nie lewica, to lewactwo. Może zawalić się tradycja wolnościowa

– Polska tradycja wolnościowa może zawalić się z winy lewactwa. To nie jest lewica, to jest lewactwo. No ale nasi konkurenci na to lewactwo najwyraźniej postawili – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie regionalnej konwencji PiS w Kaliszu.

– Mamy do czynienia z zamachem na wolność. Pamiętajcie, że ci wszyscy przebierańcy, którzy maszerują po polskich ulicach, skądinąd pod mocną ochroną policji, to są ludzie, którzy żądają, żeby nasza wolność została ograniczona, żebyśmy nie mieli prawa ich krytykować – mówił Kaczyński.



– 13 października będziemy głosowali nad tym, czy pozostaniemy wolnymi Polakami, czy ta nasza piękna tradycja wolnościowa będzie podtrzymana i umocniona, czy znów się zawali – dodał.



Jak stwierdził, wolność może „zawalić się” z winy lewactwa, którego nie można identyfikować z dawną lewicą. Prezes PiS wspomniał tu o PPS-Frakcji Rewolucyjnej Józefa Piłsudskiego, która walczyła o Polskę. Tradycji tej nie można, zdaniem Kaczyńskiego, utożsamiać z ruchami, które dziś zwą się lewicowymi.



– To nie jest lewica, to jest lewactwo. No ale nasi konkurenci na to lewactwo najwyraźniej postawili – mówił Kaczyński.



Jak stwierdził, nie należy wierzyć tym, którzy sądzą, że należy przyjąć „te wszystkie fatalne normy” kulturowe, by osiągnąć zachodni poziom życia.

źródło: TVP Info

– Nie proszę państwa, nie musimy być tacy sami. Możemy to wszystko osiągnąć zachowując nasze tradycję i fundament, jakim jest rodzina. Mówię o rodzinie, która się składa (…) z kobiety, mężczyzny i dzieci – powiedział.– Tolerancja tak (…) ale co innego afirmacja, a co innego tolerancja. Tolerancja tak, afirmacja nie. A związek małżeński i rodzina to nie jest coś, co tolerujemy, państwo afirmuje ten związek, afirmuje rodzinę. I tak powinno być. To jest norma konstytucyjna, która powinna trwać. A gdyby było tak, że będzie można zmienić konstytucję, to trzeba to jeszcze umocnić, zdecydowanie umocnić – dodał.