Smartfon czy boisko? „Nastolatki marzą raczej o karierze youtubera”

Coraz mniej dzieci poświęca się sportowi. Ponad 70 proc. z nich, po ukończeniu 12. roku życia, przestaje uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę. Efekt jest taki, że co piąte dziecko ma nadwagę albo jest otyłe. Są ludzie, którzy chcą temu zapobiec. – Trzeba działać natychmiast – apeluje Marek Makuch z Fundacji Rodzice dla Futbolu. Inicjatywę wspiera m.in. były reprezentant Polski w piłce nożnej Sebastian Mila oraz trener piłkarski Jerzy Engel.

– W latach 70. i 80. niemal każdy chłopiec chciał zostać Lubańskim, Bońkiem albo jakimś innym znanym polskim piłkarzem. Współcześni nastolatkowie marzą raczej o karierze youtubera niż gwiazdy sportu – powiedział Jerzy Engel, trener piłkarski i były selekcjoner kadry narodowej.



W trakcie debaty „Smartfon czy boisko”, która odbyła się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie podobne obawy przejawiali inni jej uczestnicy. Jeden z pomysłodawców wydarzenia – Marek Makuch z Fundacji Rodzice dla Futbolu, kilkakrotnie podkreślał, że „trzeba działać natychmiast”.



– Jako rodzic trójki synów obserwuję mniejsze zaangażowanie dzieci w sport w porównaniu do lat 80. i 90. W tej chwili nowoczesne technologie rozwijają naszą cywilizację, jednak jeśli chodzi o dzieci, ma to skutek niestety odwrotny – mówił.



– Dzieci wchodzą bardziej do wirtualnej rzeczywistości, dla wielu z nich jest ona ciekawsza niż aktywne uprawianie sportu. Stąd pomysł na tą pierwszą z cyklu debat „Smartfon czy boisko” i próba zwrócenia uwagi na ten problem, który gdzieś umyka. Niestety łatwiej jest dać dziecku tablet, smartfon czy inny gadżet i rozwiązać sobie tym problem niż zapewnić mu wolny czas z korzyścią dla niego i jego organizmu – podkreślił Makuch.



Piłka nożna lekiem na kalorie



Według Marka Makucha piłka nożna może być dobrym sposobem aktywizacji. Jednym z celów Fundacji Rodzice dla Futbolu jest zachęcanie do uprawiania sportu dzieci, które nie będą zawodowymi sportowcami.



– Zależy nam, żeby wśród maluchów jak najdłużej utrzymać zainteresowanie sportem, angażowanie się w treningi, tak aby jak najpóźniej zapominały o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna. Jako rodzice powinniśmy pilnować dzieci, żeby poruszały się, pokochały wysiłek fizyczny – dodał prezes fundacji.







Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. Grupa Tauron Polska Energia SA, która już wcześniej wyszła z inicjatywą promowania sportu wśród dzieci i młodzieży, organizując turnieje „TAURON energetyczny Junior Cup”. Przez trzy dni ponad 1000 młodych piłkarzy z województw małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego walczyło o 24 przepustki do wielkiego finału, który odbył się w Krakowie.

– Chcemy ich wspierać, być wiarygodni. Organizujemy już kolejną edycję przedsięwzięcia – powiedział Filip Grzegorczyk prezes zarządu Tauronu Polska Energia. Prezes podkreślał, że poprzez tę inicjatywę polska firma stara się wskrzesić aktywizację sportową dzieci, zaszczepić potrzebę rywalizacji sportowej i oczywiście odciągnąć je od telewizora, komputerów – powszechnie używanej elektroniki.



– Pragniemy żeby dzieci, które też kiedyś będą naszymi klientami, otrzymały coś w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Rodzą się talenty, myślę, że na bazie szlachetnej rywalizacji sportowej jesteśmy w stanie wychować wybitne postaci polskiego sportu – powiedział Grzegorczyk.



Prezes Taurona zwierzył się, że zawsze lubił sport. – W młodym wieku wybiegałem na boisko, lubiłem aktywność fizyczną. Teraz w moim życiu jest tego sportu zdecydowanie za mało.



Smartfon nie wychowa nam dzieci



Kolejny nasz rozmówca, znany trener piłkarski Jerzy Engel dodał w rozmowie z portalem tvp.info, że winnymi zaniedbań w promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży są w dużej mierze dorośli, czyli rodzice.



– Brak czasu z ich strony i powszechne na podwórkach tabliczki „zakaz gry w piłkę” nie poprawiają sytuacji. Rośnie pokolenie zbyt długo wpatrzone w ekran i prowadzące siedzący tryb życia – dodaje trener.



Szkoleniowiec zwrócił także uwagę na brak miejsc do uprawiania różnych dyscyplin. Podkreślił, że elektronika nie jest wszystkiemu winna.



– Dla młodych ludzi uprawiających sport nie stanowi ona zagrożenia. Według mnie problem jest w tym, żeby umożliwić młodym ludziom możliwość uprawiania sportu. Żeby zapewnić im miejsca gdzie mogą ten sport uprawiać i zorganizować to w taki sposób, żeby dzieci były zadowolone – podkreślił Engel.



W jego opinii, mamy w Polsce z tym problem. – Przypomnę swoje czasy. Kiedy się wychodziło z domu, to człowiek od razu był na boisku. Jeżeli miałem piłkę pod pachą, to w ciągu dwóch minut mieliśmy już zespoły, które grały ze sobą aż do późnego wieczora. Dzisiaj tego nie ma, dziecko wychodzi przed dom i w zasadzie nie ma gdzie uprawiać sportu. Są oczywiście orliki, które trzeba opłacić – niestety wszędzie weszła wszechobecna komercja. Sami robimy wszystko, żeby dzieciom utrudnić uprawianie sportu – ocenił.

Coraz mniej dzieci uprawia sport. Ponad 70 proc. z nich po ukończeniu 12. roku życia przestaje uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę – alarmuje Fundacja Rodzice Dla Futbolu. Tylko 20 proc. dzieci w Polsce spełnia kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące codziennej aktywności fizycznej, a nie są one wygórowane. Dziecko powinno ruszać się co najmniej godzinę dziennie.



Niepokoi też szybki wzrost liczby nastolatków z nadwagą i otyłością. Od 2014 r. wskaźnik pierwszej grupy zwiększył się o prawie 2 pkt proc. (z 14,8 do 16,5 proc. w 2018 r.), przy czym u chłopców aż o 3,4 pkt proc. Prognozy Instytutu Matki i Dziecka nie napawają optymizmem. W Polsce każdego roku przybywać będzie 400.000 dzieci z nadwagą, a w tym 80.000 z otyłością.



Organizatorem debaty była Fundacja Rodzice dla Futbolu oraz Akademia Piłkarska UKS Góral Istebna. Partnerem debaty było Muzeum Sportu i Turystyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

