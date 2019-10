Kot wyrzucony na bruk z OPS–u. Burzył porządek w gminie

Radni ze Skwierzyna przez blisko piętnaście minut debatowali nad losem kota Bońka, który od lat zamieszkuje mury miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Ostatecznie uchwalili, że zwierzę musi zostać eksmitowane, ponieważ zagraża bezpieczeństwu petentów.

W Pekinie sklonowano pierwszego kota W pekińskim laboratorium urodził się pierwszy sklonowany kot w Chinach. Do tego procesu naukowcy wykorzystali komórki nieżywego już zwierzęcia.... zobacz więcej

Kot Boniek około 10 lat temu przybłąkał się do ośrodka. Pracownicy postanowili przygarnąć zwierzę.



Boniek zadomowił się, był lubiany przez pracowników urzędu, a petenci nigdy nie zgłaszali sprzeciwu wobec jego obecności.



Wszystko jednak zmieniło się 3 lipca 2019 r., kiedy to do Rady Miejskiej w Skwierzynie wpłynęła skarga na kierowniczkę OPS. Jeden z zarzutów dotyczył kota, konkretnie tego, że wyleguje się w miejscu, gdzie przyjmowani są petenci.



Postanowiono, że sprawą zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Super Express”, portal tvp.info

Po blisko piętnastominutowej debacie, radni zdecydowali, że zwierzę należy z ośrodka wyeksmitować. Warto zaznaczyć, że nie wskazano miejsca, gdzie Boniek ma trafić.W uzasadnieniu podano m.in. że nie przestrzegano „przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna w zakresie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w miejscach publicznych”.