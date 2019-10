Na księżycu Saturna odkryto składniki aminokwasów

W wodzie wyrzucanej z gejzerów na Enceladusie, księżycu Saturna, odkryto składniki aminokwasów – podstawowych składników białek – informuje NASA. Substancje wykryto dzięki danym dostarczonym przez sondę Cassini.

Potężne kominy hydrotermalne wyrzucają materię pochodzącą z jądra Enceladusa, która miesza się z wodą w powierzchniowym oceanie. Potem materia ta zostaje wyrzucona w kosmiczną przestrzeń w postaci pary i lodu.



Na cząstkach tego lodu naukowcy z NASA Jet Propulsion Laboratory i Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego wykryli cząsteczki zawierające azot i tlen.



Na Ziemi, właśnie dzięki energii z podmorskich kominów hydrotermalnych, podobne substancje biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania aminokwasów – podstawowych cegiełek życia.



Zdaniem badaczy wykryte cząsteczki najpierw rozpuściły się w oceanie Enceladusa, potem wyparowały i uległy kondensacji w szczelinach w powierzchni lodowej skorupy. Później wyrzucone w przestrzeń przez gejzery dostały się w zasięg instrumentów sondy Cassini.

„W odpowiednich warunkach te pochodzące z oceanicznej głębi Enceladusa cząsteczki mogą uczestniczyć w takich samych reakcjach, jakie widzimy na Ziemi. Nie wiemy jeszcze, czy aminokwasy są potrzebne do istnienia życia poza Ziemią, ale znalezienie cząsteczek uczestniczących w powstawaniu aminokwasów to ważny element układanki” – tłumaczy dr Nozair Khawaja, główny autor pracy opublikowanej na łamach „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.

Jego zespół dokonał opisanego odkrycia, analizując dane pochodzące z sondy Cassini.



Choć próbnik zakończył swoją pracę w 2017 roku, to nadesłane przez niego informacje naukowcy będą analizować jeszcze przez dziesięciolecia.



Nowe odkrycie uzupełnia wcześniejsze dokonanie zespołu z Berlina.



Przed rokiem, na Enceladusie niemieccy naukowcy wykryli duże, skomplikowane, nierozpuszczalne organiczne cząsteczki.





„Teraz znaleźliśmy mniejsze, rozpuszczalne, organiczne molekuły – potencjalne prekursory aminokwasów i innych substancji potrzebnych życiu na Ziemi. Prace te pokazują, że ocean Enceladusa jest bogaty w reaktywne składniki życia. To kolejne zielone światło dla badań możliwości rozwoju życia na Enceladusie” – podkreśla współautor badania prof. Frank Postberg.