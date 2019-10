Polak wśród stu najlepszych kucharzy na świecie

Wojciech Modest Amaro przyzwyczaił nas do tego, że lubi wznosić się na kulinarne wyżyny. To jego restauracja jako pierwsza w Polsce zdobyła Gwiazdkę Michelin i to on jako pierwszy Polak znalazł się na liście stu najlepszych kucharzy świata.

Na ogłoszonej podczas wrześniowej gali w Barcelonie liście stu najlepszych kucharzy na świecie, Best Chef Awards 2019, znalazł się również Wojciech Modest Amaro. Był jedynym Polakiem; zajął 90. miejsce, wyprzedzając konkurentów z Włoch, USA i Meksyku. Pierwsze miejsce zajął Bjoern Frantzen, szef kuchni w restauracji Frantzen w Sztokholmie, kolejne miejsca zajęli Joan Roca i David Munoz.



Wyróżnienia Best Chef Awards 2019 przyznawane są szefom kuchni, którzy nadają innowacyjny kształt współczesnej gastronomii. – W kuchni nie ma ograniczeń – podkreślał Wojciech Modest Amaro, szef kuchni Atelier Amaro, gdy został wyróżniony Wschodzącą Gwiazdką Przewodnika Michelin. – Praca, w której znany jest koniec, nie inspiruje. Wolimy niewiadomą i adrenalinę związaną z tworzeniem czegoś nowego. Najcenniejszą radę, jaką dał mi Ferran Adria, odnosiła się do jego sposobu na sukces: niczym się nie ograniczaj – przekonywał mistrz kuchni. – Jeśli tylko coś przyjdzie ci do głowy i pojawia się formuła realizacji tego pomysłu, to po prostu zrób to. W kuchni nie może być żadnych limitów, to miejsce gdzie obowiązuje totalna wolność. To była przełomowa rada również z perspektywy kuchni polskiej – podsumował Amaro. Amaro – jako pierwszy Polak – dostał upragnioną Gwiazdkę Przewodnika Michelin w 2013.

