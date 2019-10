Makabryczne odkrycie w Lublinie. Pies mógł się żywić ciałem właściciela

W jednym z mieszkań przy ul. Motorowej w Lublinie odnaleziono zwłoki mężczyzny. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 42-latek mógł zostać zaatakowany przez swojego psa, który odgryzł mu głowę i żywił się zwłokami.

Jak informuje „Dziennik Wschodni”, ciało mężczyzny odnaleziono w środę rano. Sąsiadów miało zaniepokoić ujadanie psa, a ponieważ nie mogli skontaktować się z właścicielem, wezwali służby.



– W mieszkaniu ujawniono zwłoki 42-letniego mężczyzny, mieszkańca Lublina – powiedział w rozmowie z gazetą Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji. „Wstępne oględziny wskazywały, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał dokładne okoliczności sprawy” – dodał.



Jak ustaliła gazeta, ciało 42-latka w zaawansowanym stadium rozkładu było pozbawione głowy.



Wg wstępnych ustaleń śledczych, amstaff należący do mężczyzny mógł zaatakować opiekuna i odgryźć mu głowę. Później prawdopodobnie żerował na jego zwłokach. Odnalezione ciało miało poważnie naruszone wnętrzności.



Wkrótce ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Sprawą zajęła się już Prokuratura Rejonowa w Lublinie.



Pies został przewieziony do schroniska.

