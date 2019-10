„Cała tablica Mendelejewa”. W centrum Częstochowy wciąż zalegą groźne odpady

W jednej z hal w centrum Częstochowy składowane są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska odpady. Może się tam znajdować nawet kilkaset pojemników i beczek. Straż pożarna zabezpieczyła miejsce, ale odpady są tam do tej pory. Gdyby na składowisku wybuchł pożar, toksyczna chmura mogłaby doprowadzić do konieczności ewakuacji mieszkańców. Do tej pory władze miasta nie podjęły realnych kroków, aby pozbyć się toksycznych odpadów.

Pierwszy raz o beczkach z chemikaliami informowano w maju ubiegłego roku. Wówczas przy ul. Filomatów interweniowała policja i straż pożarna. Doszło do rozszczelnienia mauzerów, w których znajdowały się niebezpieczne substancje – podaje TVP3 Katowice. – Jako miasto robimy, co możemy – zapewnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Przeciwnego zdania jest radny Piotr Wrona. – Substancje wypełniające beczki to cała tablica Mendelejewa – mówi samorządowiec, który złożył interpelację do prezydenta miasta.



Chemikalia zajmują blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych. Za składowanie nielegalnych, toksycznych łatwopalnych odpadów odpowiada mafia śmieciowa.



Magazyn, w którym składowane są odpady, również jest w opłakanym stanie. Mieszkańcy miasta są przerażeni – wiedzą, że gdyby zostały podpalone lub gdyby doszło do samozapłonu, to toksyczna chmura mogłaby doprowadzić do potrzeby ewakuacji części miasta.



Policja zatrzymała już mężczyzn odpowiedzialnych za transport i gromadzenie odpadów. Sprawę prowadzi prokuratura w Katowicach. Dotyczy ona mafii śmieciowej działającej na południu Polski. Z wypowiedzi Agnieszki Borowskiej, rzeczniczki prasowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że organem, który nie podjął odpowiednich kroków jest prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

źródło: TVP Info, katowice.tvp.pl

Prawo wskazuje, że to władze samorządowe powinny pozbyć się odpadów. – Miasto Częstochowa może wszcząć postępowanie, na podstawie którego zwraca się do służb podległych wojewodzie m.in. do Inspekcji Ochrony Środowiska o to, by stwierdzić, czy odpady są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia ludzi. Jeśli tak jest, to art. 26 punkt A ustawy o odpadach pozwala wykorzystać do usunięcia odpadów pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wystarczy wejść w rolę wykonawstwa zastępczego – mówiła w TVP Info Borowska.– Wtedy samorząd na swój koszt usuwa te odpady, a następnie jest to finansowane przez NFOŚ. Gdyby prezydent Częstochowy wszczął takie postępowanie, wtedy zwraca się do służb, do Inspekcji Ochrony Środowiska o stwierdzenie tego, czy odpady są bezpieczne dla zdrowia, jeśli tak, może wejść w rolę wykonawstwa zastępczego – dodała rzeczniczka.