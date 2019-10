Krwawy atak nożownika w komendzie głównej w Paryżu. Zginęli policjanci

W Paryżu doszło do ataku nożownika na komendę główną policji – zginęło czterech policjantów, wśród nich jedna kobieta. Napastnika zastrzelono. Mężczyzna był wcześniej pracownikiem administracyjnym zatrudnionym w komendzie. Na miejsce zdarzenia przybyli prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Edouard Philippe.

Cztery osoby nie żyją na skutek czwartkowego ataku nożownika na komendę główną policji w Paryżu – informuje francuska telewizja BFM TV. Agencja AFP dodała, że wszystkie cztery ofiary śmiertelne to policjanci. Zginął również sam napastnik.



Mężczyzna zaatakował na piętrze jednego ze swoich kolegów. Użył do tego noża ceramicznego – takiego, który udało mu się wnieść do budynku. Później, zbiegając schodami w dół, atakował kolejnych policjantów. W końcu mężczyzna został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Według AFP sprawca zginął na dziedzińcu policyjnego kompleksu.



Na razie niewiele wiadomo o motywach sprawcy. Według źródeł AFP śledczy badają wątek konfliktu na tle osobistym. Jak informuje NBC, powołując się na źródła w policyjnym związku zawodowym i w samej policji, nożownik był wcześniej pracownikiem administracyjnym zatrudnionym na komendzie. AFP podaje, że nożownik był wcześniej zatrudniony jako informatyk w wydziale wywiadu paryskiej policji oraz był niepełnosprawny; według innych mediów był głuchoniemy.



Według relacji pracujących z mężczyzną policjantów, wcześniej nie sprawiał on kłopotów i nic nie wskazywało, że mógłby się tak zachować.



Jak mówił przedstawiciel policyjnego związku zawodowego Yves Lefebvre do zdarzenia doszło około godz. 13.



Teren wokół komendy – położonej w historycznym śródmieściu Paryża, niedaleko katedry Notre Dame – ogrodzono, na miejsce skierowano kilkanaście wozów strażackich, a paryskie przedsiębiorstwo transportowe RATP zamknęło położoną niedaleko stację metra Cite, powołując się na względy bezpieczeństwa.



Que se passe t'il sur le Pont-Marie au coeur de Paris ? #paris pic.twitter.com/Kk5eyLropR — France Politique (@FrancePolitic) October 3, 2019

