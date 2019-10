Ziobro: Wyrok TSUE ws. frankowiczów zgodny ze stanowiskiem polskiego rządu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. frankowiczów jest zgodny ze stanowiskiem polskiego rządu - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. JEgo zdaniem orzeczenie jest bardzo dobrą wiadomością dla frankowiczów.

TSUE orzekł , że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Wyrok może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy wzięli kredyty mieszkaniowe w tej walucie.



Ziobro ocenił, że wyrok TSUE jest zgodny ze stanowiskiem polskiego rządu i Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaznaczył, że ministerstwo stało przed trudnym wyzwaniem, w związku z przygotowaniem stanowiska, czy brać pod uwagę interesy banków, czy polskich frankowiczów.



– Reprezentowane przeze mnie ministerstwo sprawiedliwości stanęło po stronie osób, które zaciągnęły kredyty frankowe, a nie wiedziały, jakie tam się czają zagrożenia i pułapki – powiedział szef resortu.



Dodał, że banki doskonale o nich wiedziały, ale o tym nie informowały. – Dlatego przygotowane przez mój resort i przyjęte przez rząd stanowisko było takie, a nie inne. To znalazło też wyraz w orzeczeniu TSUE, który podzielił nasze stanowisko w kontekście prawa europejskiego – podkreślił Ziobro.



Minister sprawiedliwości stwierdził, że to bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów.

