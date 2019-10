Donald Tusk szefem EPL? Europoseł PiS: Dobra fucha

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” podał, że Donald Tusk po kończącej się w grudniu kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej może objąć stanowisko szefa Europejskiej Partii Ludowej. – Fucha dobra. Myślę, że on ambicji politycznych w tej chwili wielkich nie ma. Przyzwyczaił się do funkcjonowania w Brukseli. On zadowolony, my zadowoleni, wszyscy happy – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

EPL to frakcja w Parlamencie Europejskim, do której należy m.in. Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, CDU kanclerz Niemiec Angeli Merkel i Austriacka Partia Ludowa.



Ugrupowanie wybierze nowe władze w listopadzie w Zagrzebiu. W połowie października przed szczytem Unii Europejskiej mają zostać omówione kandydatury na poszczególne funkcje. Nieoficjalnie mówi się, że poza Donaldem Tuskiem o stanowisko szefa EPL może zabiegać były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Niemieckie media twierdzą jednak, że to Tusk jest faworytem.



– Jego przyjaciele w Berlinie i nie tylko zaczęli szukać dla Donalda Tuska jakiejś synekury. To spowodowało, że jeden z potencjalnych kandydatów na szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber został wycofany po to, żeby Donald Tusk mógł zostać szefem tej formacji – mówił nam poseł PiS Jan Mosiński.



– Tym samym ratują go przed politycznym bezrobociem. Troszczą się o niego z prostego powodu: nic dla Polski nie zrobił jako szef Rady Europejskiej. Więcej zaszkodził niż pomógł. Teraz ci, którym się po części wysługiwał, spłacają swój dług – uważa poseł.

Czy ewentualny wybór na funkcję szefa EPL oznacza, że Tusk nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 r.?– Od półtora roku mówiłem, że Donald Tusk nie wystartuje, bo uznał, że nie ma szans na wygraną. On ma traumę po 2005 r., kiedy, będąc faworytem, wygrywając pierwszą turę i mając super sondaże przed drugą, z kretesem przegrał o 8 proc. z Lechem Kaczyńskim – przypomniał europoseł Czarnecki.

Politycy Zjednoczonej Prawicy przekonywali, że urzędujący prezydent Andrzej Duda jest bardzo popularny, a niemal wszystkie sondaże wskazują, że Polacy nie chcą powrotu Tuska do krajowej polityki.



Informacje o tym, że ma pozostać w Brukseli, przyjmują jednak pozytywnie. – Myślę, że dla polskich spraw jest to lepsze, bo w kraju mieszałby – powiedział Czarnecki.



Czy Donald Tusk pozostanie jako szef EPL w Brukseli i zrezygnuje z walki o Pałac Prezydencki?



– Kawa nie wyklucza herbaty. Można być przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej i jednocześnie aspirować do najważniejszych stanowisk we własnym państwie – powiedział portalowi tvp.info poseł PO Michał Szczerba.



Parlamentarzysta podkreślił, że w tej sprawie musi wypowiedzieć się sam Donald Tusk. Wpływ na jego decyzję będą mieć z pewnością wyniki wyborów parlamentarnych. Szczerba zapewnił jednak, że ewentualne nowe stanowisko dla byłego premiera byłoby dowodem na uznanie dla niego na całym kontynencie.



– Większość partii politycznych w Europie chciałaby, żeby to on stanął na czele największej siły politycznej na kontynencie, jaką jest Europejska Partia Ludowa. Ma ona swojego przewodniczącego Rady Europejskiej, swoją szefową Komisji Europejskiej. Mówimy o partii politycznej, która rządzi w wielu krajach Unii Europejskiej. Chociażby w Niemczech. W związku z powyższym jest to znacząca funkcja, która daje możliwość oddziaływania na politykę europejską – mówił Szczerba.