PiS uruchomiło call center. Będą zachęcać do udziału w wyborach

Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło call center, by telefonicznie zachęcać do udziału w wyborach – poinformowała była premier i europosłanka PiS Beata Szydło. Razem z minister rodziny i pracy Elżbietą Rafalską wyruszają na spotkania wyborcze.

Na konferencji prasowej w Warszawie Beata Szydło poinformowała, że właśnie rusza call center PiS, którego obsługa będzie dzwonić do Polaków i zachęcać do udziału w wyborach.



– Żeby zwyciężyć trzeba ciężko do końca pracować – powiedziała była premier.



Podkreśliła, że PiS jest zdeterminowane, by wykorzystać każdy moment kampanii wyborczej. Jak poinformowała, wraz z Rafalską ruszają „na szlak” po Polsce, by spotykać się z wyborcami.



– Będziemy spotykać się z państwem, rozmawiać i przypominać o tych wielu projektach, które zostały zrealizowane. O tej ogromnej rewolucji społecznej, która została przeprowadzona. Do zrobienia jest wiele, mamy nowe propozycje, mamy nowe pomysł – zapewniła Szydło.



Podkreślała, że wybory są wielkim świętem demokracji, a uczestniczący w nich zdecydują jak przez następne lata będzie wyglądała i rozwijała się Polska.

– Zrobiliśmy bardzo dużo dobrego, ale do zrobienia jest jeszcze ogrom wielu zadań, które przed nami stoją, o których państwo cały czas nam przypominacie – Szydło zachęcała wyborców do głosowania na PiS.