Metro Warszawskie: Rury nad Wisłą nie pochodzą z budowy metra

Rury nad Wisłą, których zdjęcia publikowane są w mediach, nie pochodzą z budowy metra – oświadczyła rzeczniczka prasowa spółki Metro Warszawskie Anna Bartoń. Firma żąda zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na ten temat.

Poseł Paweł Lisiecki (PiS) poinformował, że docierają do niego sygnały o tym, iż nad Wisłą – w obszarze Natura 2000 – są składowane „różnego rodzaju odpady”. Dodał, że osoby, które przekazały tę informację, sugerują, iż odpady pochodzą z budowy metra.



Lisiecki zaznaczył, że w okolicach mostu Świętokrzyskiego zauważył m.in. zbrojony beton i składowisko rur. – Pytanie, skąd te rury pochodzą i kto je tam umieścił – stwierdził. Z kolei na Twitterze opublikował zdjęcie odpadów.



Rzeczniczka prasowa firmy Metro Warszawskie oświadczyła, że pokazane na zdjęciach rury nie pochodzą z budowy metra. Jak wyjaśniła, po kontroli stwierdzono, że na wskazanym przez posła składowisku znajdują się rury o średnicy 300 mm, których nigdy nie było na placach budowy metra, i o średnicy 400 mm.



Rury tej drugiej średnicy były przebudowywane w ul. Rembielińskiej i – jak zapewniła rzecznika – wciąż znajdują się na placu budowy. Część z nich, zaznaczyła, to rury napowietrzne, które nie są stosowane do budowy metra.

źródło: pap

„Publikowanie niesprawdzonych, niepotwierdzonych i zakłamujących rzeczywistość informacji stoi w absolutnej sprzeczności z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska, które są stosowane i przestrzegane w procesie budowy metra” – oświadczyła rzeczniczka.