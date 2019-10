Radni PiS chcą informacji prezydenta stolicy ws. wypłaty 500 Plus

Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą poszerzenia porządku trwającej sesji Rady Miasta o informację prezydenta stolicy dotyczącą wypłaty 500 Plus. Chcemy wiedzieć, skąd wynikają problemy, czy to kwestia braku kompetencji, chaosu, czy może perfidii – mówił szef klubu radnych PiS Cezary Jurkiewicz.

„Trzaskowski nie radzi sobie ze sprawami Warszawy” Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie doprowadził do finalizacji żadnej swojej obietnicy z wyborów samorządowych od początku do końca. Nie radzi... zobacz więcej

Jurkiewicz poinformował przed sesją, że radni PiS chcą, by prezydent miasta Rafała Trzaskowski wyjaśnił, z czego wynikają problemy z wypłatą 500 Plus w stolicy.



– Czy to kwestia braku kompetencji, bałaganu, chaosu, nieporządku, zamieszania, czy też być może jest to jakiś specjalny scenariusz – czy to jest kwestia perfidii, sabotażu, wyrachowania, medialnej akcji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości – zastanawiał się Jurkiewicz.



– Z informacji, które teraz przelewają się z różnych stron, wynika jednoznacznie, że urząd wojewódzki wypłaca wszystkie transze tak, jak są składane zapotrzebowania – przypomniał.



Jak dodał, od początku realizacji programu 500 Plus Mazowsze przekazało na ten cel aż 11 mld zł. – I chce dalej to wypłacać, natomiast uporządkowanie tej sytuacji jest niezbędne – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

Radni PiS chcą również poszerzenia obrad czwartkowej sesji Rady Miasta o informację prezydenta na temat polityki względem osób niepełnosprawnych i seniorów. Oprócz tego klub PiS domaga się wyjaśnienia doniesień, zgodnie z którymi nad Wisłą, w obszarze Natura 2000, są składowane odpady z budowy metra. O tej sprawie informował poseł PiS Paweł Lisiecki.

W poniedziałek prezydent Trzaskowski mówił, że problemy z wypłatą 500 Plus w stolicy wynikają z tego, iż rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze „w ostatniej chwili”.



– Ja nie rozumiem, dlaczego nie można było przekazać pieniędzy na cały rok – dodał. Zaznaczył, że nadal nie ma pieniędzy na październik, listopad i grudzień.



W odpowiedzi szef PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że prezydent stolicy prowadzi operację, która zmierza do tego, żeby nie wypłacać 500 Plus. Podkreślił, że pieniądze potrzebne na wypłaty świadczenia zostały przekazane władzom miasta.



Po poniedziałkowej wypowiedzi prezydenta Warszawy resort rodziny wystosował do niego pismo, w którym podkreślił, że zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego „wszystkie środki na realizację świadczeń we wrześniu zostały przekazane do 19 września tego roku” w wysokości wnioskowanej przez prezydenta Trzaskowskiego.



We wtorek w TVN24 Trzaskowski zapewnił, że ratusz nie zawiesza wypłat świadczeń dla dzieci, ale niepokoi go, że „rząd przelewa pieniądze w ostatniej chwili, powodując chaos i problemy z tym, że pieniądze trzeba wypłacać w ostatniej chwili”.



Według niego „wszystkie samorządy mają ten problem”. Trzaskowski napisał też list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wyraził „obawy co do tego, czy rząd i wojewoda mogą zagwarantować, że środki na wypłacanie 500 Plus do końca roku na pewno będą zapewnione”.