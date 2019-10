Szef MSZ o wyroku TSUE: Trzeba poczekać i przeanalizować uzasadnienie

Trzeba poczekać i przeanalizować uzasadnienie orzeczenia TSUE i określić jego konsekwencje – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Był pytany o możliwe skutki orzeczenia ws. kredytów we frankach szwajcarskich dla polskich kredytobiorców.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Orzeczenie może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie.



– Oczywiście wszystkie wyroki muszą być realizowane – powiedział Czaputowicz.



Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku stwierdził, że „w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego”.

źródło: pap

TSUE orzekł, że jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej, równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.